Pokémon Go cumplix un any amb expectatives de futur

Fa un any que Pokémon Go es va convertir en un fenomen mundial i encara que la febre s´ha passat, hi ha milions d´usuaris actius que fan d´este joc de mòbils, un dels més lucratius. Fa 12 mesos grans grups de persones abarrotaven el Central Park de Nova York o el Camp de Mart de París amb els ulls fixos en les pantalles dels seus mòbils. En Düsseldorf, Alemanya, una onada de jugadors de Pokémon Go van tallar un xicotet pont al tràfic perquè allí es trobaven tres «pokeparades», en les quals es poden obtindre articles virtuals útils per al joc. I açò que en les primeres setmanes l´app es col-lapsava contínuament: el tràfic de dades era 50 vegades major al màxim previst pels desenvolupadors per a un cas extrem, la qual cosa feia que caigueren els servidors.

El joc consistix a atrapar als xicotets monstres virtuals de la sèrie de dibuixos Pokémon. L´app va portar a estos personatges, famosos des de fa 20 anys, a l´era dels smartphones. El/la jugador/a ha de llançar les típiques boles blanques i roges per a atrapar els Pokémon amb un ràpid moviment de dit sobre la pantalla del seu cel·lular.

Els Pokémon apareixen en la pantalla quan el jugador s´acosta al lloc en el qual es troba, alguna cosa que l´app detecta gràcies a la funció d´ubicació del smartphone. A més, les xicotetes criatures poden introduir-se en l´entorn real que capta la càmera del dispositiu: Pokémon Go és el primer joc de realitat augmentada (AR) amb èxit. Va aconseguir en els primers dos mesos la marca de 500 milions de descàrregues, tot un rècord. No obstant açò, després va ocórrer el que sol passar en la majoria dels casos de jocs online: es va passar la febre. No obstant açò, entre setembre i finals de febrer encara 150 milions d´usuaris es van descarregar l´app.

Els jugadors actius -cinc milions es connecten diàriament i 65 milions almenys una vegada al mes- omplen les arques de la desenvolupadora, Niantic Labs, quan compren articles addicionals, com a més espai d´emmagatzematge o incubadores per a ous de Pokémon.

Els analistes estimen que l´app ja ha generat més de 1.000 milions de dòlars d´ingressos. La pluja de diners va proporcionar a Niantic finançament per a nous projectes i inversions que no estan a l´abast de la majoria de les desenvolupadores de jocs online, un sector molt dur. «Ara no hem de fer necessàriament alguna cosa que siga rendible de seguida», diu el director de Niantic, John Hanke. Hanke no lamenta que haja passat la «fantàstica bogeria» dels primers mesos. Aquella «pokemonmania» va fer lloc a un «creixement saludable». A més, per a Niantic és més important el nombre d´usuaris actius que les descàrregues, explica.

«Quasi tots els que volien tenir l´app la van descarregar en els primers tres mesos», conta. Ara es tracta de mantindre els usuaris jugant. Per a açò, l´empresa va llançar al febrer en l´app la segona de les set generacions de Pokémon que existixen fins ara i va canviar recentment les regles dels combats perquè siguen més dinàmics. Hanke, de 49 anys, va ser cofundador i director de l´empresa Keyhole, la tecnologia de la qual va servir de base per a l´atles mundial digital de Google Earth. Hanke va treballar primer en Google en el servei de mapes, però en 2010 va decidir seguir el seu somni. Va fundar l´empresa de jocs Niantic dins del gegant d´Internet i va desenvolupar el joc Ingress, que depén del GPS per a situar-se en el mapa. El joc consistix a capturar portals virtuals si-tuats en el món real. La mateixa tecnologia es va utilitzar per a Pokémon Go i Hanke vol aprofitar-la també en futurs jocs.