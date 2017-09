Les Arts més didàctic

El Palau dels Arts obri demà el període d´inscripció per a les 176 sessions didàctiques que contempla el programa educatiu de la temporada. Les activitats inclouen per primera vegada una activitat per a menors de tres anys: «Babies ONLY», un taller d´estimulació sensorial.

Espectacles educatius, tallers, jornades, trobades, col·loquis i iniciatives de divulgació de la lírica i de la música simfònica articulen les diferents propostes que fins al juny de 2018 albergaran els diferents espais de Les Arts.

Dins dels espectacles educatius, el centre d´arts recupera dos dels seus muntatges més celebrats: «Detectius en l´òpera», una visita guiada en la qual els xiquets i xiquetes, convertits en detectius novells, descobreixen els secrets d'un teatre d'òpera; i «Dibuixar la música», inspirat en La història de Babar, el petit elefant, de Francis Poulenc, i El carnestoltes dels animals, de Camille Saint-Saëns.

A més, aquest curs inclou altres propostes com «Sent la música», que permetrà als assistents conéixer de manera transversal el piano, la seua naturalesa, timbre i registres, així com la continuïtat del projecte LOVA.

Lírica i literatura

L´Aula Magistral acull dues lectures dramatitzades que explora les relacions entre la lírica i la literatura. De manera paral·lela a l´estrena el mes de desembre de Don Carlo, de Verdi, es representarà Dom Karlos, Infant von Spanien, de Friedrich Schiller, mentre que al maig, amb motiu de les funcions de Tosca, es posarà en escena La fosca, paròdia de l´òpera de Puccini en un acte i quatre quadres i mig, escrita en vers per Salvador María Granés. Com a complement, Les Arts ofereix l'activitat «De llibre a llibret», en la qual els estudiants de Secundària i Batxillerat treballen el procés d´adaptació d´una obra literària al llenguatge operístic.

Entre les diferents iniciatives es mantenen també sessions pràctiques al voltant de la lírica i el seu funcionament, com «L'òpera en construcció», que descobreix la interacció de les diferents disciplines professionals en un teatre d´òpera, o la proposta familiar «Un matí amb?», que mostra el procés de creació d´una producció operística.

En l´apartat de tallers, Les Arts recupera propostes com «Attrezzomania», «VestuArts» i «CaracterizaT», adreçades a estudiants de segon cicle de Primària perquè coneguen de primera mà l´activitat de departaments imprescindibles en qualsevol teatre: attrezzo, vestuari i caracterització.