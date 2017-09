Exploració de la figura femenina

L´Associació de Dissenyadors de la Comunitat Valenciana organitzarà demà amb el taller de ceràmica Sweet Sue de la ceramista Susana Gutiérrez i amb la col·laboració de Las Naves, la presentació del projecte «Humana. El cos fora del cos».

El germen del projecte són set peces de vaixella creades per Gutiérrez al seu propi taller. Les peces s´han realitzat a partir de motles de diferents parts del cos de set dones. Aquestes dones -amigues i companyes de l´artista- reberen el repte llançat per Sweet Sue de reflexionar sobre quina part del cos els creava algun conflicte. Sobre la base d´açò, es van prendre els motles sobre el propi cos i es va crear la vaixella.

Per a documentar tota aquesta reflexió, Josep Mª Gresa dirigeix i realitza un curt on cadascuna de les models, a través de la vaixella, exposa les seues raons i reflexiona sobre el que significa el mateix cos. Dolor, orgull, inseguretat, genètica, complexos, són els temes que afloren en els seus testimoniatges.

Per a tancar el cercle, de la mà del xef Enaitz Landaburu, responsable de Gastrolopithekus Projects, la vaixella s´usa com a base per a la gastronomia. Les peces demostren el seu caràcter utilitari en les mans del xef, que la utilitza per a emplatar set creacions gastronòmiques, inspirades i creades a partir de cadascuna de les peces de porcellana.

Durant la jornada s´exposaran les peces de vaixella realitzades per Sweet Sue, s´estrenarà el documental de Josep Mª Gresa, es realitzarà un show cooking de la mà d´Enaitz Landaburu i es projectaran fotografies del procés de fabricació de les peces.