Xavi Sarrià canta a l'esperança com a preludi del seu nou disc

«El futur que tant els espanta arribarà. I llavors el que quedarà de nosaltres és la confiança que hem mantingut en la foscor». Amb aquestes paraules de John Berger presentava ahir Xavi Sarrià el seu tema en solitari, «Amb l´esperança entre les dents», una cançó que tot i ser intimista arrossega un so rocker, molt diferent del que acostumava a interpretar als seus concerts en acústic. El títol del single -que també és el títol de què serà el seu primer àlbum sense Obrint Pas- fa referència a l´obra de John Berger publicada a 1984.

El cantant va llançar ahir la cançó i el seu videoclip per sorpresa a les xarxes socials. «Quan només era un xiquet vaig viure el meu infern. Primer va ser la pèrdua de la persona que més m´estimava. I després van ser els anys de crits, insults, humiliacions i colps a què em van sotmetre. Necessitava un refugi i el vaig trobar en un llapis i una llibreta», ha relatat el cantant a les xarxes. «El disc que he anat component durant els darrers dos anys, i que avance amb aquest vídeo, parla d'això. I l'he titulat amb un vers de Berger que descriu perfectament com he viscut durant tots aquests anys. Com hem viscut. Perquè tots hem passat pels nostres inferns particulars. Les cançons del disc estiren aquest fil: són històries de llum en la foscor. De lluitar en temps de crisis. De plantar cara a la vida». El single suposa la tornada d´una de les veus més conegudes del panorama musical valencià. Després del llançament del seu primer disc en solitari, Amb l´esperança entre les dents, Sarrià iniciarà una gira que el durà a Barcelona (8 de novembre), València (Sala Repúvlica, 10 de novembre), Manresa (11 de novembre), Santiago de Compostel·la (17 de novembre), Palma (18 de novembre) o Madrid (25 de novembre).