L'escultor que sí és profeta al seu poble

El ple de l´Ajuntament de Catarroja ha aprovat la signatura d´un conveni amb els familiars de l´escultor catarrogí Alfonso Pérez, un acord amb el qual es posarà fi a unes negociacions que s´havien allargat durant anys. Amb els vots a favor de Compromís, PSPV , PP, Ciutadans i la regidora no adscrita Mª Carmen Ibor es va decidir signar un acord pel qual el consistori passarà a custodiar 150 obres d´Alfonso Pérez per valor de 705.200€. A la decisió es van oposar Guanyar-Esquerra Unida i es van abstenir els no adscrits Datxu Peris i Rafa Ferrandis.

Així, el conveni amb la família, d´una durada de 8 anys, contempla que l´ajuntament s´encarregue del manteniment i l´assegurança d´estes obres. A més, «part d´esta obra s´exhibirà en edificis municipals» i la resta servirà «per a fer exposicions itinerants».

A canvi, la família de l´artista haurà de pagar 33.000€ anuals a l´Ajuntament per l´ocupació dels espais municipals, l´assegurança i el manteniment de les obres. Este abonament es liquidarà en euros –en cas que els hereus vengueren les obres– o cedint-les al consistori.

Per altra banda, l´ajuntament tindrà preferència en la compra de l´obra en cas que la família vulga vendre-la. Per tant, en cas d´una proposta d´adquisició, l´ajuntament haurà de decidir si vol igualar l´oferta i quedar-se les obres.

Des de la seua mort, l´any 2013, l´obra de l´escultor catarrogí ocupava un edifici municipal, l´antiga casa d´Alfonso Pérez. Tanmateix, la propietat de les obres pertanyia únicament als seus hereus. Actualment, està previst que este espai municipal es reconvertisca en la Casa de la Joventut, el Museu de la Ciutat i l´Escola d´Arts Plàstiques.

Per això, al conveni també s´estableix que els familiars de l´escultor paguen un lloguer per l´ocupació d´este espai municipal durant estos anys. Així, l´Ajuntament incorporarà a finals de setembre un valor patrimonial de quasi 50.000€ com a pagament per l´ús de l´antiga casa d´Alfonso Pérez.