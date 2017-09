Els paisatges sonors de Sergi Contrí

Jesús Pobre. Aquest és el títol d´una de les noves cançons del cantautor de Dénia Sergi Contrí. Rememora els viatges familiars de la seua infantesa a aquest poblet que encara hui manté l´essència rural. Jesús Pobre era per als xiquets de Dénia o Xàbia una mena d´arcàdia feliç. Contrí posa música i lletra a l´infantil anhel de llibertat.

El cantautor denier ja té enllestit el seu darrer disc, Un dia de febrer, que es llançarà el 22 de setembre en plataformes digitals i botigues. Contrí torna a la geografia inabastable de paisatges sonors de la seua comarca, la Marina Alta. El seu primer propòsit no era explorar massa. «Aquest disc anava a ser un recopilatori amb algun tema nou, però, finalment, ha estat un nou disc amb alguna versió de temes anteriors com Vides Noves o Quan mirant-te», reconeix.

Un dia de febrer té el punt precís de nostàlgia. Contrí transita pels seus paisatges físics i emocionals. Ho fa amb rock i poesia, però sense perdre de vista als mestres que sonaven al radiocasset del cotxe al viatjar amb els seus pares i germans a Jesús Pobre. Lluís El Sifoner, Remigi Palmero o Paco Muñoz posaven música a aquelles fugides que ara agarren la força del record idealitzat. Aquest tema titulat Jesús Pobre ja té videoclip. L´ha dirigit el fotògraf també de Dénia Xepo WS.

La música d´aquest disc, afirma el cantautor denier, «és una eina per a defensar l´ànima de Dénia i la comarca i per això parle d´indrets que encara conserven l´essència, com Jesús Pobre, d´oficis que cal preservar i recordar, com la història de pescadors del tema La llum del far, o de l´últim cinema que va haver a Dénia (Pena i reixa), una ciutat tan lligada al cinema i al teatre i que, en l´actualitat, no en té cap».

El disc ha estat enregistrat per Albert Bertomeu a Estelstudi, en Alberic. El disseny gràfic és de Pere Amoròs. La gira de presentació començarà a Dénia. El concert tindrà lloc el proper 14 d´octubre al Centre Social.

L´Ajuntament de Dénia ha col·laborat en aquest treball discogràfic. El regidor de Cultura, Rafa Carrió, ha destacat que des de la primera escolta d´Un dia de febrer «respires Dénia i la Marina Alta». També ha subratllat que Sergi Contrí ha costruït «un fragment sonor de la vida del seu poble i de la seua comarca» i ho ha fet amb el compromís de «defensar la identitat».

Siga com siga, aquest cantautor deixa molt clar que els paisatges de la infantesa són indestructibles. Jesús Pobre és el Rosebud de Sergi Contrí.