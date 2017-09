El fill del forner que feia versos ...

Burjassot visqué dissabte passat la VIII Nit Vicent Andrés Estellés en el 93é aniversari del naixement del poeta. Els actes, organitzats per l´Associació Cultural Bassot amb la col·laboració d´Escola Valenciana i de l´ajuntament, arrancaren a boqueta nit en la plaça de l´Ajuntament. Junt a l´estàtua sedent de l´escriptor, els seus néts, Vicent i Isabel Anyó Andrés, guiaren una ´passejada estellesiana´ en la qual, a més de pintar un amé mosaic sobre la vida i l´ofici del poeta en el municipi, posaren veu a alguns dels seus textos més emblemàtics. Isabel i Vicent no foren els únics rapsodes. També alguns participants recitaren poemes en les parades d´un itinerari que passà, entre altres punts de la Ruta Estellés, per la plaça Rei Jaume, el pati de les Sitges i l´ermita de sant Roc.

Després del passeig poètic, l´Antic Mercat Municipal allotjà un sopar seguit d´un recital que protagonitzaren voluntaris dels comensals llegint distints fragments de l´univers estellesià. Com a coronament de la festa que cada any el poble dedica a un dels seus fills més il·lustres, els músics Borja Penalba i Mireia Vives oferiren un concert basat en el seu treball discogràfic ´Línies del cel elèctric´. L´entitat organitzadora, Bassot, destacà l´ «esperit reivindicatiu» de la Nit Estellés, «perquè no ens tindran muts i silenciats». Així mateix Bassot se solidaritzà amb els refugiats i homenatjà l´activista Guilllem Agulló i Salvador.

Per altra part, per a l´últim diumenge de setembre, dia 24, l´Oficina de Sostenibilitat municipal, dins del seu programa ´Rutes per l´horta´, ha preparat l´excursió ´L´horta a través d´Estellés´. L´eixida tindrà lloc, en l´estació de metro de Burjassot, a les 10 hores. Les inscripcions per a participa-hi es poden realizar a través del correu mediambient@ayto-burjassot.es o del telèfon 963649515. Són gratuïtes.