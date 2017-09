L'Eliana repartix espirals daurades

L´Auditori Municipal de l´Eliana ha clausurat la II Edició del Festival de Curtmetratges L´Eliana Cinema, una gala en la qual es va fer lliurament dels premis als finalistes de les diferents seccions. Després d´una setmana repleta d´actes entre els quals s´inclou el cap de setmana de rodatge de la secció 72 hores pels carrers de l´Eliana; la visualització dels curts, tant semifinalistes com a finalistes de les seccions general i 72 hores; el curs de guió impartit per Paco López Barrio i trobades i projeccions d´altres pel·lícules, com ´El viaje de Unai´ i el concert del grup de música King Cool, finalment dissabte va tenir lloc la gala i el lliurament de les Espirals Daurades, trofeu dissenyat per Mohamed Najim i que es va atorgar als guanyadors com a símbol del seu esforç, creativitat i passió pel treball elaborat.

La gala, després del lliurament dels premis, va culminar amb la projecció de la pel·lícula ´La vida de Brian´ i va tancar amb èxit el festival que ja prepara la seua tercera edició. L´acte va ser presentat per unes convidades de luxe com són les actrius locals Lola Moltó Martín, Annie Tébar i Ana Villar Giménez. L´alcalde i regidor de Cultura, Salva Torrent, va lliurar el premi als guanyadors de la secció 72 hores, ´L´Audició´ del grup participant El Monstre Films.

El públic també va fer les seues deliberacions i els seus vots van proclamar guanyador de la secció general al curtmetratge ´Mega Zoe´ de Marc Oller. Per la seua banda, el jurat compost per Nacho Ruipérez, Paco López Barrio, Begoña Soler, Iris Lezcano i Pedro Uris, van triar com a guanyador, per a la secció general, el curtmetratge ´Timelapse´ d´Aleix Castro, premi lliurat per l´actor valencià Josep Manel Casany.

Dins del festival també es destinava un premi de 250 euros al curtmetratge que millor reflectís la realitat del col·lectiu LGTBI+, este premi va ser per al curt "I feel lost" de Juan Manuel Aragó, reconeixement atorgat per l´Associació LGTBI Marietes de l´Eliana.

També va haver-hi un altre premi ´especial´ que atorga l´associació Le Cinema, organitzadora del festival L´Eliana Cinema, este va ser per a Jaume Verdú, veí del municipi, per la seua obra ´El Intruso´, va ser el primer premi amb el qual es va obrir la gala.

Janto Gil, un dels productors del festival, declara que la segona edició «s´ha celebrat amb un èxit molt gran i ha tingut un acolliment molt bon per part del públic». La gala final ha atret gairebé a 300 persones, entre veïns i veïnes, adeptes al cinema i altres rostres coneguts del món del cinema i del teatre.