Vint anys de Patricia Pardo al Teatre Micalet

Vint anys no és res, almenys per Patrícia Pardo. L'autora, clown i directora teatral valenciana compleix dues dècades en la professió i ho celebra a sobre dels escenaris amb la companyia que porta el seu nom. Serà del 20 al 24 de setembre, amb ´20 anys amb Patrícia Pardo´ al Teatre Micalet de València.La Companyia Patrícia Pardo es presenta novament a València just acabada d'aterrar de Suècia, on va participar a principis de setembre, amb el seu muntatge ´Cul Kombat´, en dos dels tres festivals que componen la xarxa Nordic Fringe Network. Al Gothenburg Fringe Festival van guanyar el Premi Most Mesmerizing Award, mentre que al Stockholm Fringe Festival l'espectacle va ser seleccionat per obrir el certamen.

´Cul Kombat´, d´autoria compartida amb l´escriptora Guadalupe Sáez, serà una de les obres que formarà part de la programació especial del Teatre Micalet amb la qual es repassa la carrera de Patrícia Pardo i es representarà hui mateix.



Un duel interpretatiu

Un duel interpretatiu, fins i tot físic, entre Eva Zapico i Patrícia Pardo que sota l'aparença d'una funció de circ per a majors, reivindica, amb humor, l'eliminació de les categories de gènere i denuncia la falta de drets sobre el cos, sobre el físic, en un món en el qual la paraula ´desigualtat´ cada vegada té més presència. Un cop finalitzada la representació es durà a terme un debat amb el públic.

Un nou passe de ´Cos Mortal´, en aquesta ocasió acompanyat de subtítols en valencià per a fer-la més accessible a la comunitat sorda, tancarà demà 24 de setembre la setmana ´20 anys amb Patrícia Pardo´ al Teatre Micalet.