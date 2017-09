El cant d'estil premia l'etnomusicòleg Carles A. Pitarch

L´Associació d´Estudis del Cant Valencià lliura cada any el Premi Obrint Camins a aquelles persones físiques o jurídiques que han destacat en l´estudi, foment, difusió o mecenage del Cant Valencià (el cant d´estil i les albaes), i de les músiques i cants valencians de tradició oral.

Enguany, en la seua sisena edició, el Premi Obrint Camins 2017 es concedirà a l´estudiós i conegut investigador Carles A. Pitarch Alfonso, doctor en etnomusicologia per la Universitat de Maryland, en reconeiximent a la seua continuada labor en l´estudi històric i la divulgació del Cant Valencià i les músiques tradicionals valencianes. Membre fundador i vicepresident entre 2008 i 2016 de la pròpia Associació d´Estudis del Cant Valencià, ha fet contribucions pioneres com l´edició crítica dels Materials Inèdits per a una Antologia del Cant Valencià del Xiquet de Mislata; com la primera tesis doctoral als Estats Units sobre el Cant Valencià; o com l´elaboració tècnica dels continguts de l´especialitat de Cant Valencià als conservatoris professionals de música.

En edicions passades el Premi Obrint Camins recaigué en diverses persones o institucions valencianes, entre les que cal destacar l´ex-consellera d´educació María José Catalá Verdet, l´empresari valencià Juan Lladró, o el Museu Valencià d´Etnologia. El Premi Obrint Camins 2017 tindrà com a escenari la Sala d´Actes del Conservatori de Valéncia demà a les 18.30 hores.