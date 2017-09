Lo Rat Penat obri la matrícula dels cursos de valencià i cultura valenciana per a este any en la seua seu

Lo Rat Penat ha iniciat un any més els seus Cursos de Llengua i Cultura Valencianes en la seua 68 edició. Una nova edició dels cursos que organitza l´entitar des de 1949, seguint en la trajectòria de difusió de totes dos. Després d´una xerrada en la qual es van exposar els diferents cursos disponibles i s´atengueren els dubtes i demandes dels interessats en matricular-se es va fer una xerrada divulgativa en una desmostració de les diferents ferramentes informàtiques disponibles per a l'aprenentage del valencià.

Els alumnes dels distints nivells, tant presencials com a distància, podran matricular-se fins al 31 d´octubre en la seu de Lo Rat Penat.

Així mateix, dins dels actes commemoratius al voltant del 9 d´octubre, l´entitat va celebrar un Concert Extraordinari dissabte passat al Palau de la Música a càrrec del Cor Popular de Lo Rat Penat, dirigit per Jesús Madrid. Un any més el Cor Popular de lo Rat Penat vol commemorar el dia de l´entrada triumfal del Rei D. Jaume en la ciutat de Valéncia el 9 d´octubre de 1238, «adherint-se aixina a les solemnes celebracions, tant cíviques com religioses, del poble valencià», han explicat en un comunicat.