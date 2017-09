Vides darrere dels acords

L'Institut Valencià de Cultura, mitjançant la La Filmoteca i el MUV! Circuit Música Urbana València, amb la col·laboració de DocsValència i el festival Dock Of The Bay, de Donostia, presenten un cicle de tres pel·lícules que s'aproximen al procés creatiu de tres músics i que seran projectades en tres setmanes consecutives.

Dijous passat, a la Sala Berlanga, la directora Paloma Zapata va presentar el seu documental 'Casamance. La banda sonora de un viaje' (2016), un recorregut no lineal a través de la música africana de la mà de Depedro (el projecte del músic madrileny Jairo Zavala), que va extraure d'aquest periple la inspiració per a compondre el seu nou disc. Durant el trajecte es descobrix la importància de la música i el ritme en la cultura africana, i com a través dels viatges d'anada i tornada entre Àfrica i Amèrica els ritmes de l'oest africà es van estendre per tot el món i es convertiren en la base de les músiques modernes actuals.

El documental 'Bob Marley. The Making of a Legend' (2011), d'Esther Anderson, que es projectarà demà 28 i el divendres 29, està construït a partir de valuoses imatges d'arxiu dels inicis d'un jove Bob Marley; imatges inèdites del músic 'reggae' en la intimitat -que van estar perdudes durant dècades-, filmades per qui era llavors la seua parella, Esther Anderson.

El dijous 5 i 12 d'octubre tanca el cicle 'Leonard Cohen. Bird on a Wire' (1974-2009), el mític documental que va rodar Tony Palmer sobre la gira europea de Leonard Cohen el 1972 i que 35 anys després va ser reconstruït i ampliat amb material antic recuperat pel director britànic en persona.

El MUV! és un festival que té com a objectiu el desenvolupament de la música en directe en l'espai urbà, amb la intenció de ser un projecte itinerant que cada any arriba a diferents barris de la ciutat promocionant l'escena musical i fomentant la seua diversitat i creativitat. La tercera edició (Poblats Marítims) tindrà lloc el 14 i 15 d'octubre.