Cuba regna a Paiporta un Món de Contes

El festival de narració oral Paiporta Món de Contes arriba enguany a la seua segona edició amb Cuba com a país convidat. Des d'este divendres 29 de setembre fins al 7 d'octubre, diferents emplaçaments de Paiporta acolliran 17 espectacles i esdeveniments, que comptaran amb 10 narradores i narradors arribats des de la pròpia Cuba, d'Espanya i del territori valencià. Coralia Rodríguez i Aldo Méndez seran els representants de la diversa i ancestral narrativa del país caribenc.

En esta segona edició, i com a gran novetat, s'ha intentat ampliar encara més el públic al que va dirigida la programació, amb dues sessions al Centre de Salut per a dones embarassades i per a bebés de 2 o 3 mesos a 2 anys, previstes per al dissabte 30 de setembre. Les narradores Ana i Virtudes Valdés oferiran estes sessions. També és novedosa en l'edició d'enguany la passejada 'El poble conta', un recorregut adaptat a Paiporta preparat per Domingo Chinchilla. A més, tres de les sessions del festival seran interpretades a llenguatge de signes gràcies a la col·laboració de Fesord. Estes novetats, junt a la presència dels narradors cubans, són alguns dels principals atractius.