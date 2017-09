Ferran Adrià cuina plats saludables amb els més menuts a l'Oceanogràfic de València

Ferran Adrià ha convertit per un dia l'Auditori Mar Roig de l´Oceanogràfic de València en una gran cuina amb fogons, aliments frescos i uns aspirants molt especials: més de 400 xiquets i xiquetes de València i els seus familiars que han sigut convidats pel mateix xef a cuinar al costat d'ell algunes de les receptes del seu últim llibre: «T'explique en la cuina». Este esdeveniment s'emmarca en el context del llançament del nou projecte de Ferran Adrià, l'Obra Social la Caixa i Disney que va eixir a la venda l'any passat.

Es tracta d'un projecte multiplataforma integrat per un llibre, una web i una sèrie de vídeo-trucs i espais televisius que es completaran en uns mesos amb el llançament d'una App amb experiència de joc i continguts relacionats. El projecte s'estendrà des d´EduCaixa a través dels seus programes educatius, que fomenten els hàbits saludables entre els més xicotets.

Tenint en compte la influència que els personatges de Disney tenen sobre els xiquets i partint de la seua responsabilitat amb les famílies, Disney posa al servei de la genialitat de Ferran Adrià tots els seus universos i propietats. I és Ferran Adrià qui, cercant inspiració en els mons de Disney, Marvel, Pixar i Star Wars, omple de creativitat el projecte «T'explique en la cuina».

Per primera vegada, el genial cuiner es passeja per eixos màgics universos per a anar creant fabuloses propostes culinàries de la mà dels seus coneguts personatges. El resultat està compost per més de 60 receptes per a cuinar-les a quatre mans, entre xiquets i adults. D'altra banda, el llibre és una eina que permet a les famílies gaudir d'uns moments d'oci culinari que es convertixen en l'ecosistema educatiu ideal per a aprendre a casa què és la cuina. Adrià ha apuntat durant la seua explicació inicial: «Este és el projecte més increïble de la meua vida. He gaudit de cada moment i estic impacient per compartir-ho amb tothom». EduCaixa, cap a l'educació del segle XXI Est és un projecte emmarcat dins de EduCaixa, el programa que engloba tota l'oferta educativa de l'Obra Social la Caixa i que promou i impulsa la transformació educativa amb la finalitat de respondre a les necessitats de la societat del s.XXI.