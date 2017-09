Llíria organitza el primer taller de realització de curtmetratges per la igualtat de gènere

Conferències, taules redones, tallers, eixides culturals, presentacions de publicacions temàtiques i activitats esportives completen la programació per la igualtat de gènere per a l'últim trimestre de 2017 de l'Ajuntament de Llíria. La regidoria responsable de Benestar Social ha presentat esta programació especial per a octubre, novembre i desembre, en la qual destaca l'organització del primer taller de curtmetratges per la igualtat, que inicia este programa d'activitats el dimarts 3 d'octubre.

Per primera vegada, joves d'entre 16 i 30 anys tindran l'oportunitat d'acostar-se a l'art cinematogràfic i crear un curtmetratge baix la direcció de la professora i educadora social Ana Grau Mestre, amb l'objectiu de «visibilizar els problemes i necessitats existents entorn de la igualtat d'oportunitats entre homes i dones».

La programació d'este trimestre finalitzarà amb la presentació de l'Agenda Feminista Municipal 2018, el 15 de desembre, una iniciativa municipal que es realitza en estreta col·laboració amb el Centre Ocupacional El Prat, i amb l'objectiu de visibilizar a les dones de Llíria.

Esta programació transversal, organitzada des de la Regidoria de Benestar Social, es planteja de forma trimestral des de febrer d'enguany 2017, en el marc d'aplicació del Pla d'Igualtat Municipal per a la igualtat i la lluita contra la violència de gènere.