Sagunt, ciutat refugi

L´Ajuntament de Sagunt, a través de la regidoria de Cooperació Internacional, ha organitzat, baix el títol Ciutat Refugi, unes jornades de denúncia de la situació dels refugiats durant tot el mes d´octubre. Amb estes jornades, segons explica el regidor de Cooperació, Guillermo Sampedro, «volem posar de manifest i denunciar la major crisi humanitària de persones refugiades des de la Segona Guerra Mundial, amb centenars de milers de persones que fugen del seu país per a salvar les seues vides per conflictes armats, vulneració de drets, violència i persecucions, una quantitat que augmenta cada dia i una situació insostenible davant la qual Europa i Espanya estan mirant cap a un altre costat, cosa que és vergonyós».

El punt d´inici d´estes jornades serà el pròxim 8 d´octubre en el Casino Recreatiu de la Gerència, en un dia de teatre organitzat per la regidoria, juntament amb el col·lectiu cultural Ciudad Prohibida i quatre companyies locals. Els quatre muntatges pretenen abordar el tema dels refugiats i exiliats al llarg de la història i conscienciar, al nostre entorn més pròxim, de la situació que estan patint estes persones. Baix el lema Teatre Migrant, les companyies locals Pez en el Agua (Balas de Silencio), Nebel Teatre (Zambra de la Esperanza), La NiñaCristal (Largo Viaje) i Vinculos (Vínculo Rojo) representaran les quatre obres de denúncia. També es realitzarà el Cercle de Silenci organitzat per l´ONG local Morvedre Acull i hi haurà carpes destinades a ONG vinculades amb el drama dels refugiats, com Ballona Matata, Morvedre Acull o Missing Children Europe.

L´apartat teatral es completa amb el muntatge Refugiándonos, que tindrà lloc el dissabte 28 d´octubre en el Casal Jove (C/ Vent de Marinada s/n), a partir de les 19 hores. L´obra és un espectacle teatral on es reflexiona sobre la condició de les persones refugiades i desplaçades i està organitzada i interpretada per Lourdes Casanova García, Begoña García-Romeu del Romero i Francesc Gandia Sanchis, de la companyia Fora Drames. A través del teatre social i la participació del públic es pretén donar a conéixer la realitat de les persones víctimes del desplaçament, el refugi i la migració forçada.

A més del teatre, les jornades sobre Ciutat Refugi també comptaran amb una exposició d´ACNUR (l´agència de l´ONU per als refugiats) que porta el nom de Jóvenes refugiados, salir del exilio, una exposició de 55 fotografies i vuit panells explicatius que reflecteixen la realitat de joves de tot el món que s´han convertit en refugiats o desplaçats. Es tracta d´un material dirigit a públic de totes les edats amb fotografies que plasmen el dia a dia dels joves en un camp de refugiats.