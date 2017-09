El documental sobre la repressió franquista en la societat valenciana arriba als Aragó

Els testimoniatges de la repressió franquista arriben a la gran pantalla de València. Després de diversos mesos de gira per les comarques, el documental ´Fills del Silenci´, realitzat per l´Associació Stanbrook i coproduït per la Diputació de València, es projectarà en les sales de Aragó Cinema entre hui i 6 d'octubre, a les 19:30 hores.

Es tracta d'una cinta de 40 minuts que arreplega testimoniatges de víctimes de la repressió i entrevistes a professors universitaris, baix la direcció de la periodista Rosa Brines i amb l'impuls de l'Associació Stanbrook (Centre d´Estudis i Documentació de la Memòria Republicana). Així, figures com l´economista, historiador i diplomàtic Ángel Viñas o el catedràtic Ismael Saz, analitzen la dictadura franquista i l'impacte de la ferotge repressió que va exercir sobre la població valenciana en totes les seues formes.

La projecció es realitzarà en la Sala 3 dels cinemes (Avinguda del Port, 1), amb una capacitat per a 184 persones, i l'entrada serà lliure fins a completar l´aforament.

La diputada de Memòria Històrica, Rosa Pérez Garijo, ha assenyalat que «des de l'arribada del nou govern en la Diputació, estem promovent un canvi de paradigma, i això implica, per descomptat, la posada en marxa de polítiques memorialístiques. A diferència dels governs anteriors, tenim un compromís amb la veritat, la justícia i la reparació i volem que les generacions que han crescut en democràcia coneguen el seu passat, perquè els pobles que no coneixen la seua història estan destinats a repetir-la».