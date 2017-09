Godella lliura a la diputació la pintura de Ferriol realitzada amb motiu de l'Any Picazo

L'alcaldessa de Godella, Eva Sanchis, i la regidora de Cultura en este mateix consistori, Tatiana Planes, van fer entrega ahir a la vicepresidenta de la Diputació de València, Maria Josep Amigó, de la pintura realitzada per Josep Ferriol amb motiu de la commemoració de l'Any Pinazo, dedicat a l'insigne pintor godellenc Ignacio Pinazo Camarlech, en el centenari de la seua mort.

En concret, l'oli va estar pintat per Josep Ferriol el passat 9 d'abril al Palau de la Música de València, durant el transcurs d'una interpretació musical, de tan sols 13 minuts, a càrrec de la banda del Casino Musical de Godella, baix la direcció del mestre-director Raúl Martín Torres. Juntament amb la pintura plasmada per Ferriol, se'n realitzà una segona per part de Manolo Silvestre, la qual romandrà a les dependències del consistori de Godella. Tot en un espectacle que conjugà música i pintura, i que serví per cloure el cicle d'activitats dirigides a homenatjar el pintor més representatiu de la localitat de Godella.

La trobada ha servit per fer balanç del conjunt d'activitats realitzades amb motiu de l'Any Pinazo, les quals han comptat amb el recolzament de la Diputació de València. En este sentit, la vicepresidenta, Maria Josep Amigó, ha refermat «l'aposta de la corporació provincial per la cultura», alhora que ha reiterat «la necessitat de col·laborar en aquest tipus d'iniciatives que permeten donar a conèixer els nostres artistes, a més de difondre el llegat artístic i cultural que ens deixa una figura de la rellevància de Pinazo».

En esta mateixa línia s'ha expressat Eva Sanchis, per a qui al llarg dels darrers mesos «hem aconseguit projectar la figura d'este destacat pintor no només internament, al nostre territori, sinó també, de forma molt especial, a l'exterior», ha subratllat.

Esta projecció de la figura d'Ignacio Pinazo s'ha estés mitjançant activitats musicals, però també, i molt especialment, artístiques i expositives. És per això, Eva Sanchis ha recordat les retrospectives pictòriques dedicades a les obres i trajectòria del pintor, les quals han visitat diferents museus i contenidors culturals, com ara el Sant Pius V, l'IVAM, el museu de l'Almudín, la Fundació Bancaixa, o la mostra realitzada a la mateixa localitat de Godella. «Totes elles amb una gran afluència de públic, que han permès despertar l'interès i apropar-se a la figura, obra i trajectòria d'aquest artista», ha subratllat.



«Pinazo» a Kerkrade

El passat mes de juliol, la banda del Casino Musical de Godella va participar al prestigiós certamen musical del World Music Contest de Kerkrade (Holanda), on va obtenir un cinquè lloc d'entre un total de 23 bandes participants. De la mà del seu director, Raúl Martín Torres, la formació va exhibir el seu elevat nivell musical amb les tres peces interpretades: «Pasosoble Las Arenas», «Summer Danzas» i «Pinazo». Precisament, aquesta última obra va estar composada per Manolo Valls i José Luis Granell ex professo per a la commemoració de l'Any Pinazo, la qual, a la seua vegada, va estar sufragada amb fons de la Diputació de València.