Paco Mira, rock del dol a l'esperança

Cada història de desamor té el seu disc encara que haja estat una altra persona el que l´ haja fet per tu. L'alzireny Paco Mira ha decidit fer-se el seu propi disc de desamor però també d'esperança, on cap des de la feresa fins a la malenconia, en el qual es canta a les desavinences, a les ruptures però també a les remuntades.

«Fa un any vaig vindre de Segòvia, on havia estat treballant en la Creu Roja durant cinc anys. Havia sofert una crisi emocional, i tornar de nou a València va suposar retrobar-me amb amics que feia temps que no veia... Tot això em va fer plantejar-me la necessitat de fer 'D/Vuelo'».

«D/Vuelo» és el primer disc en solitari de Paco Mira, però ell no és ni molt menys un nouvingut en allò de la música. Ha compost la banda sonora de diversos espectacles d'Engrata Teatre, va ser nominat als premis «Tirant» a la millor BSO per la seua cançó «¿Dónde puedo reclamar?», va formar en 1998 la banda Problema Social i després amb el seu germà Los Mira. En 2011 va deixar la música en actiu i en 2016, ja de nou a València, va tornar a ficar-se en un estudi per gravar 'D/Vuelo' amb David Garzinsky (Limbotheque) com a productor, amic i mà dreta.

«El disc no és un relat de la crisi, no explique la història com va passar -aclareix Paco Mira-. Explique la història de la desintegració d'una parella, de quan sembla que tot ha acabat i de tornar a viure la vida». Efectivament, «D/Vuelo» és un recorregut sentimental per la ruptura en el qual cada cançó explica una història. De tota manera, ni molt menys és un disc trist (o únicament trist), ni en la part musical ni en la part temàtica, perquè abans de qualsevol ruptura hi ha moments per a la felicitat, i després per adonar-se que cap dolor és etern. «El mateix títol del disc reflectix això -explica Mira-. És una declaració d'intencions sobre la importància del present, que el dol s'ha acabat i ara vull volar».

«D/Vuelo» s'ha cuinat lentament. Paco es va ficar en els Estudis Garzinsky al juny de 2016 i va acabar l'enregistrament al maig de 2017. Vora un any. «És un disc tractat amb cautela i estima, fet a casa, com es passen els moments difícils», explica. A més del productor i guitarrista Garzinsky -«jo he bolcat totes les emocions i ell ha sabut captar la seua essència a la perfecció», explica l'autor-, Mira compta amb una banda de músics veterans com José Miguel Peñacoba, Juanvi Llinares i Sergio Saura. Això, i malgrat ser un disc «en solitari» li dóna a «D/Vuelo» un aire de disc de banda de rock, que es torna col·lectiu quan un repassa la nòmina de col·laboradors: Carol Mendoza i Gerard Vecher de Limbotheque, Vanessa Prado i Ivan Vega de la Gran Alianza, Marian Zorio de Dixie Jumble, Gloria Leal, Gonzalo Collado, Rosana Mira com coautora d'un dels temes i Manolo Tarancón posant la veu en «Después del Huracán».

El disc ja està a la venda i es pot adquirir enviant un correu al facebook de l'autor (@pacomiramusico) o a l'enllaç http: //joanpavia. com/producto/dvuelo-paco-mira/. També es pot trobar en plataformes digitals com iTunes, Bandcamp o Amazon.