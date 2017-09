La literatura en clau femenina protagonitza el premi eròtic de La Vall d'Albaida

´Històries íntimes´, de Jenni Rodà i Neus Verdaguer, és l´obra guanyadora del XXIII Premi de Literatura Eròtica La Vall d´Albaida. El veredicte del jurat s´ha anunciat la nit d´este divendres 29 de setembre, en l´acte celebrat a La Pobla del Duc, davant de més de 200 persones representatives del teixit social, empresarial i polític de la Vall d´Albaida i de les comarques del voltant. En l´acte de lliurament del premi, el conseller de Cultura de la Mancomunitat, Fede Vidal, va demanar a les administracions públiques valencianes que entenguen que «el premi és de "la Vall d´Albaida" perquè va nàixer i s´organitza ací, però és o hauria de ser de tots» perquè «amb una major implicació i gràcies a la singuralitat i el bon nom podem anar més enllà en dotació i trascendència».

«Històries íntimes» és una antologia de contes eròtics que narra les peripècies sexuals de diversos membres d´una mateixa família. Així, els relats adopten punts de vista molt diferents, tant pel que fa a l´edat de les protagonistes com a l´època en la qual se situa la història i també a l´orientació sexual dels personatges. Dels 13 originals presentats en l´edició de 2017, aquesta antologia és la que ha estat mereixedora dels 4.000 euros amb què la Mancomunitat de Municipis de la Vall d´Albaida dota el guardó, i serà publicada el 2018 en la col·lecció «L´Eclèctica» d´Edicions Bromera.

Un guardó únic

El jurat, format per Ramon Ferrer, Marilo Àlvarez, Josep Andrés, Àngel Cano i Josepa Sopeña, amb Fede Vidal –conseller de Cultura de la Mancomunitat i alcalde d´Alfarrasí– com a secretari, ha destacat que «es tracta d´una obra molt completa, amb una prosa atractiva i una perspectiva marcadament femenina». L´obra destaca per estar bastida mitjançant relats interconnectats que adopten un ritme àgil i íntim, amb un domini del llenguatge notable. A més, cal afegir que totes les històries estan contades des d´una òptica femenina que suposa una alenada d´aire fresc en aquest gènere.

L´actriu Iolanda Muñoz va exercir de mestra de cerimònies amb l´acompanyament musical del violinista Enrique Palomares, el guitarrista Rubén Parejo i la cantant Carina Gringoli a més d´un grup de ballarins. A la gala van assistir al voltant de 200 persones entre les quals l´alcalde amfitrió i president de la Mancomunitat de Municipis de la Vall d´Albaida, Vicent Gomar; Francisco Molina Agulló, Director Territorial de Presidència), per delegació del President de la Generalitat; Antonio Bravo Conderana, Subdirector General de Patrimoni Cultural i Museus; Tomàs Ferrandis Moscardó, president de la Mancomunitat de Municipis de La Safor; i Josep Gregori Sanjuan, director d´Edicions Bromera.