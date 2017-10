L'alcoià Jordi Raül guanya el premi literari Bernat Capó

L'alcoià Jordi Raül Verdú ha resultat guardonat amb el premi literari Bernat Capó, que concedeix la Diputació de València, per la seua obra Contalles de iaios i iaies. Segons ha informat la corporació provincial en un comunicat, l'obra, fruit de més de 25 anys d'experiència com rondallista, arreplega el testimoni de nombrosos valencians que narren com es vivia en el passat.

El primer lliurament del Premi Bernat Capó, després de la mort del periodista i escriptor que li va prestar el seu nom, es va celebrar el passat divendres en la ciutat de Dénia. Contalles de iaios i iaies és una compilació de 30 rondalles arreplegades al llarg de 16 localitats i 5 comarques del meridional valencià, on han participat 17 informants -d'una mitjana de 70 anys- i 20 col·laboradors.

Les peces arreplegades són un reducte del passat, testimonis d'una vida diferent, d'un ambient rural i d'una antiga manera de viure. «Els personatges estan plens de perícia, de valentia, d'humor, d'innocència, de bondat, de malícia, d'imaginació...», va explicar l'autor. En paraules de Raül, «en aquesta destaca la riquesa lèxica i l'ús paremiológico, els textos estan més depurats i són més rics i variats».

«Com cada vegada em costa més trobar rondalles noves, en el present recopilatori he hagut de visitar sis pobles on no havia anat abans, malgrat els 26 anys que porte cercant i gravant narracions orals», va declarar. D'altra banda, el premi està dotat amb 6.000 euros i la publicació de l'obra per part d'Edicions del Bullent.

Jordi Raül Verdú Pons (Alcoi, 1960) és mestre, escriptor, cuentacuentos i ha fet animacions lectores a Madrid, Estats Units i Andorra.

El rondallista va cursar estudis de magisteri a l'Escola Universitària de València (1979-1982) i va començar a treballar com a mestre al col·legi La Presentación d'Alcoi, on va exercir durant 8 anys.