Albaida homenatja Monjalés

Albaida va inaugurar ahir l´exposició «Monjalés: El meu poble i jo», enmarcada dins del III Certamen de Pintura Mural Messa, certamen organitzat per la Fundació per Amor a l'Art i l'Ajuntament d'Albaida, que enguany feia honor al pintor albaidí Josep Soler Vidal, més conegut com Monjalés.

L´exposició, que va tenir lloc a la Sala Gòtica del Palau Marquesal d´Albaida i que va reunir als participants del certamen amb el pintor, mostra una selecció de peces escollides per l´artista que aporten un interessant recorregut de la seua trajectòria pictòrica.

Així mateix, també va ser l´escenari del lliurament de premis del Certamen de Pintura Mural, sent el guanyador Agustín Soler, amb «Reubikan» situat al carrer Trinitat/ Plaça Major, Pepe Llorens Insa en segon lloc amb «Arrels», situat a l´Avinguda la Fira i Col·lectiu Dex-conectadas en tercer lloc amb «Estels per a gaudir», situat al carrer Germanes Llinas.

A l´acte van voler assistir molts amics i familiars de l´artista, entre els quals Maite Ibáñez, Comissària de l´exposició i Ferran Montesa, director de l´edició espanyola del periòdic francés Le Monde Diplomatique, li dedicaren unes paraules d´afecte a l´artista.

Una lluerna que va portar llum

Definit per Montesa com «una lluerna que va portar llum i esperança al món gris que el franquisme ens havia deixat», el pintor va veure reconeguda la seua tràjectoria a la localitat quan l´alcalde d´Albaida, Josep Antoni Albert i Quilis li va fer entrega de la insígnia de la ciutat, «per tal que allà on anara, la portara sempre al seu cor».

L´exposició «Monjalés: El meu poble i jo (1953-2017)», permaneixerà a la Sala Gòtica del Palau Marquesal fins el 12 d´octubre. Els horaris de visita es poden consultar a l´Oficina de Turisme.