La Filmoteca recupera en un cicle el llegat cinematogràfic de Joseph Losey

L'Institut Valencià de Cultura ha organitzat en la Filmoteca un cicle sobre el cineasta nord-americà Joseph Losey, que s'inaugura el hui 3 d'octubre amb la projecció, a les 18.00 hores, de 'La larga noche' (1951), i a les 20.00 hores, de 'El merodeador' (1951). Organitzat en col·laboració amb el Festival Internacional de Cinema de Sant Sebastià i la Filmoteca Espanyola, el cicle presenta alguns dels títols més destacats de la filmografia de Joseph Losey (Wisconsin, 1909 - Londres, 1984), un director clau de les dècades dels seixanta i setanta que hagué de treballar a Europa després de ser perseguit per la caça de bruixes de McCarthy. El cicle inclou pel·lícules com 'El muchacho de los cabellos verdes' (1948), 'El forajido' (1950), 'La larga noche' (1951), 'El tigre dormido' (1954), 'La clave del enigma' (1959), 'El criminal' (1960), 'Eva' (1962), 'El sirviente' (1963), 'Rey y patria' (1964), 'Modesty Blaise' (1966), 'Accidente' (1967), 'Ceremonia secreta' (1968), 'El mensajero' (1970), 'Caza humana' (1970), 'Galileo' (1975), 'Una inglesa romántica' (1975), 'El otro señor Klein' (1976) i 'Don Giovanni' (1979).

Joseph Losey va representar durant tres dècades la màxima expressió del denominat 'cinema d'autor' o 'd'art i assaig' amb obres com 'El sirviente', 'Accidente' o 'El mensajero', tres clàssics del cinema britànic dels anys seixanta.