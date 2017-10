Una lectura col·lectiva pel Dia Internacional de la Traducció

Alboraia ha celebrat recentment el Dia Internacional de la Traducció en un acte que va congregar a una gran quantitat de joves de la localitat en una lectura col·lectiva de textos traduïts. La sessió, que va ser conduïda per l'escriptora i traductora Encarna Sant-Celoni, va permetre escoltar als assistents i participants llegint fragments d'una àmplia varietat d'obres.

A l'acte commemoratiu a la ciutat va acudir l'alcalde d'Alboraia, Miguel Chavarría, acompanyat per Ismael Rubio, regidor de Cultura i Joventut, i membres de la corporació municipal. Al final de l'esdeveniment, un dels molts organitzats per celebrar este dia especial, els assistents van poder gaudir d'orxata i fartons per a tancar la celebració.