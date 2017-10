Colors, les arts escèniques brillen als carrers d'Aldaia

Hi ha hagut actuacions de trobadors, músics, actors i saltinbanquis de circ en llocs públics de totes les principals cultures del món, que es remunten a l'antiguitat, passant per l´Edat Mitjana i el segle XIX fins arribar al moment present. Per a molts artistes, el carrer va ser el mitjà d'ocupació més habitual abans de l'arribada de la gravació. En l´actualitat, a pesar que les principals ciutats del món tenen espais teatres per acollir espectacles, les arts escèniques al carrer estan adquirint una nova dimensió fins a punt de convertir-se una atractiva oferta cultural on espectadors de totes les edats gaudeixen a l´aire lliure de la màgia del teatre, la música, el circ o la dansa.

Aldaia, per segon any consecutiu, trasllada al carrer l´escenari i el pati de butaques del TAMA en el 2n Festival Colors. Un esdeveniment d´arts escèniques al carrer, gratuït, que se celebra divendres 6 d´octubre als voltants del TAMA, concretament en el Cinturó Verd i l´avinguda de la Música. Enguany actuen cinc companyies de prestigi a partir de 17.30 hores de la vesprada, amb espectacles de qualitat molt engrescadors i animats, en els quals estan presents la diversió i la reflexió sobre la condició humana.

Primerament, a les 17.30 hores, la companyia El ball de Sant Vito presenta l´espectacle «La terra dels babaus», una divertida exhibició de titelles, actors i música en directe per a tots els xiquets i xiquetes. Seguidament, a les 18.45 hores, al voltant del TAMA, actuació de la companyia A Tempo Dansa de Castelló amb l´obra "#DeTraca", un espectacle de dansa amb participació del públic, estètica festívola i amb olor a pólvora, però amb la reflexió poètica sobre les persones refugiades.

El tercer espectacle comença a les 19.30 hores amb l´actuació de Circ Pànic de Catalunya amb l´obra «L´home que perdia els botons», una fusió de flexibilitat, elegància, comicitat, energia, emoció, equilibri i accions aèries. Per a disfrutar en família. Tot seguit, a les 20.30 hores, la companyia Mou Dansa de València presenta «Aproximacions a Poble Nou», un espectacle alegre i participatiu, on el públic pot fins i tot ballar, que ens acosta a un viatge per a trobar un lloc idíl·lic on viure noves formes de relacionar-se. I finalment, a les 23.00 hores, al hall del TAMA, actuació de Las Reinas Magas de València amb «Concierto sentido», on 8 regines amb corones de paper i plenes d´emocions de tots sentits ballen i canten en directe. Un espectacle dels sentits que corona vora set hores ininterrompudes d´art escèniques per a tots els públics.