Els paisatges de la ruïna

La Fundació Chirivella Soriano presenta demà l'exposició «Fragments per a l'eternitat. Poètiques entorn de la ruïna», que s'inaugura el mateix dia en la seu de l'organització i podrà visitar-se fins al 14 de gener. La mostra reunix els treballs d'una sèrie d'artistes que reflexionen sobre la ruïna i la seua funció històrica, social i crítica. Un fil conductor que oferix la mirada àmplia, personal i en constant evolució d'un grup de creadors que s'aproximen al passat des de múltiples expressions, totes vàlides per a establir un diàleg sobre les seues inquietuds, preocupacions i experiències vitals; pedaços que teixixen un imaginari ple de matisos.

Lida Abdul, David Bestué, Bleda i Rosa (Premi Nacional de Fotografia 2008), Carmen Calvo (Premi Nacional d'Arts Plàstiques 2013), Óscar Carrasco, Antonio Fernández Alvira, Patricia Gómez i Mª Jesús González, Mª José Planells i Anna Talens compartixen amb l'espectador el seu ideal de ruïna com a recurs artístic. Fragments per a l'eternitat que utilitzen el videoart, l'escultura, els recursos plàstics o la fotografia com a mitjans d'expressió; que pervertixen els materials per a aconseguir noves realitats sensibles al canvi i recreen espais que ja no seran com van ser, però permeten una perspectiva sobre el pas del temps, sobre la memòria.

En l'exposició podrà gaudir-se de dues peces de la valenciana Carmen Calvo, referent de l'art plàstic nacional, que s'exhibixen per primera vegada i pertanyen a la col·lecció de la Fundació Chirivella Soriano. Per la seua banda, el treball de l'artista Lida Abdul forma part de la col·lecció d'És Baluard Museu d´Art Modern i Contemporani de Palma; i, la resta d'obres, són préstecs dels creadors. Les converses que mantenen estos artistes entre el passat i el present situen a l'espectador, per exemple, com a testimoni de la devastació i la tragèdia que suposa una guerra com la d'Afganistan. També sobre el que queda d'espais oblidats, abandonats, sense vida; o de descobrir elements ocults dels paisatges, dels edificis, dels records.