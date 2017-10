La RACV imposa la medalla d'acadèmic al l'historiador castellonenc Javier Mas

La Real Acadèmia de Cultura Valenciana ha imposat la medalla d'acadèmic al castellonenc Javier Mas. La imposició es va emmarcar dins de l'acte d'inauguració oficial del Curs 2017-2018, que va tindre lloc dilluns en la Llotja de la Seda, a València. La presència acadèmica de Castelló en esta institució està, des d'este mes d'octubre, present a través de la figura de l'historiador Javier Mas. En la seua intervenció, el Degà de la RACV va ressaltar el valor d'una cultura que «integra», i no disgrega, a la societat valenciana.

Per la seua banda, el nou acadèmic, Javier Más, va destacar la importància dels referents locals i les arrels pròpies com a element diferenciador de la identitat d'una societat. A partir d'ara, l'activitat de l'acadèmia es va a vore incrementada per les aportacions de Castelló, dels seus autors, dels seus pintors, dels seus escultors, etc. i de les propostes que present el nou acadèmic. Així mateix, Javier Mes s'ha compromés a fer visible a Castelló en l'entorn cultural, intel·lectual i artístic dins d'un àmbit, el de la RACV, en el qual fins ara no estava present.