Benidorm, del cel al llenç

Després del seu triomf a Londres, Barcelona i Benidorm, arriba a València l'últim treball del polifacètic artista català Oscar Tusquets, ´Gran Benidorm´, una exposició que oferix una reflexió visual sobre les virtuts i la grandesa de la ciutat alacantina. La mostra, composta per olis, aquarel·les, dibuixos, collages i vídeos, no es limita a recrear el seu skyline i el seu model urbanístic, sinò que fa un pas més enllà per a exhibir també la vitalitat que es respira en els carrers. Arquitecte, dissenyador, pintor i escriptor, Oscar Tusquets és el prototip de l'artista integral.

L'exposició ´Gran Benidorm´ arriba de la seua mà a Rambleta el pròxim 18 d'octubre, quan serà inaugurada, i es mantindrà oberta al públic fins al 5 de novembre. Tusquets reconeix que la seua fascinació per Benidorm «que no ve d'ara sinó de quasi mig segle arrere, escandalitza a la majoria d'intel·lectuals i de gent de "bon gust", però és compartida per destacats per sociòlegs, urbanistes i arquitectes i per centenars de milers de turistes». Així mateix, el centre cultural reprendrà les seues Factories Rambleta, tornant a reunir el talent, la conversa, la controvèrsia, el debat, la diversió i la possibilitat de pensar diferent.

En este sentit, abans d'inaugurar l'exposició es desenvoluparà una taula redona en la qual es xarrarà amb l'artista i prestigiosos professionals valencians del món de l'arquitectura, l'urbanisme i el disseny com els arquitectes Ramón Esteve, Sonia Rajos o Borja García, el dissenyador Manolo Bañó i l'urbanista Ramón Marrades. La conversa girarà entorn de les passions artístiques de Tusquets, als nous i vells axiomes sobre l'urbanisme i l'arquitectura de les ciutats i a eixa admiració per Benidorm que manifesta en esta exposició.