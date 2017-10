Impuls al cinema en valencià

El Consell Territorial de la Societat General d'Autors i Editors (SGAE) de la Comunitat Valenciana, a través de la Fundació SGAE, ha llançat la primera convocatòria d'ajudes a l'escriptura de guions per a curtmetratges de ficció en valencià. La iniciativa va dirigida a tots els autors socis de la SGAE nascuts o amb residència a la Comunitat i intenta desenvolupar, recolzar i enfortir el sector professional de l'audiovisual valencià.

En aquesta línia, la convocatòria desitja fomentar l'ús del valencià però també incentivar la participació de les dones creadors vinculades al mitjà audiovisual. «Dins de les nostres possibilitats desitgem promoure l'escriptura de guions per a curtmetratges en valencià, ja que en l'àmbit audiovisual, probablement est és el sector menys atès», ha explicat el guionista Rodolf Sirera, qui, al costat del compositor Enric Murillo, representa als creadors audiovisuals en el Consell Territorial valencià de la SGAE.

Ha assegurat que els agradaria «ajudar a normalitzar el procés d'escriptura de guions en valencià; és a dir, incentivar el fet de pensar i escriure per al format directament en aquesta llengua, més enllà de les traduccions al valencià». Aquest programa d'ajudes, d'altra banda, es dirigeix específicament a creacions de ficció d'entre 3 i 20 minutos de durada. «El curtmetratge és un excel·lent format per a l'aprenentatge. Amb recursos molt limitats, permet foguejar-se als cineastes, experimentar, agafar ofici, desenvolupar les seues idees: És un exercici de síntesi perfecte», ha apuntat Sirera. El termini de presentacions de projectes per a aquesta convocatòria d'ajudes es mantindrà obert fins al dijous dia 23 de novembre, segons la SGAE. Una comissió integrada pels dos representants del col·legi Audiovisual del Consell Territorial (CT) de la SGAE de la C. Valenciana i dos professionals del sector, sota la presidència del president del CT València, Pep Llopis, triarà un màxim de tres projectes. Els curts, que es donaran a conèixer al desembre, podran rebre una ajuda de fins a 1.200 euros.