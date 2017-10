Deixeu treballar en pau!

Si Pedro Sánchez no és president del govern espanyol és perquè els «poders fàctics» i «mediàtics», i, sobretot, les «velles glòries» del seu propi partit no el deixaren. Els «barons» nous i antics no veien amb bons ulls un govern amb Pablo Iglesias i els nacionalistes. Tant des d´Andalusia com des de Castella-la Manxa o Extremadura, no acceptaven pagar el preu que els exigia Iglesias, ni volien fer cap concessió a Catalunya, perquè això anava contra els seus interessos «nacionals» o «regionals». A més, Susana Díaz tenia un pla perfecte per als seus interessos personals: que Pedro Sánchez es cremara deixant pas al PP i substituir-lo, després, en el Congrés dels socialistes. Pedro Sánchez, però, no va voler caure en el parany i va salvar la seua pell gràcies a les bases d´un partit que no volia ser comparsa del PP.

Pedro Sánchez, però, no ha estat a l´alçada, perquè continua tenint el mateix problema que ja tenia. Quan intenta dialogar davant el problema més greu de l´estat, els «vells antics càrrecs socialistes», tornen a la càrrega posant més llenya al foc. Alfonso Guerra: «No es pot negociar amb colpistes». I s´atreveix a dir barbaritats tan grans que van anant a soles: «la majoria de professors de primària i secundària són militants d´ERC» i que «porten 40 anys amb un ensenyament sectari, com la televisió pública». I avisa que a Catalunya fa anys que es desenvolupa un "moviment prefeixista" fruit del nacionalisme. Supose que Alfonso Guerra, quan parla del perill nacionalista, no pensa en el «nacionalisme espanyol». A Guerra no li ha pegat mai un mestre per parlar valencià amb els companys en el pati. I a Guerra no li han recorregut als tribunals espanyols totes les lleis i decrets que intenten dignificar la seua llengua. Guerra, però, no està sol. Ara només faltava que «antics» càrrecs com Segundo Bru, Clementina Ródenas, Rodríguez de la Borbolla, Joaquín Leguina i..., que haurien d´estar calladets, qüestionen l´aposta de Pedro Sánchez pel diàleg amb la Generalitat. Llig amb certa esperança les paraules que els dedica el socialista Andrés Perelló: «Van ser dirigents del partit i membres de governs als quals tots respectàrem i els donàrem suport en el seu dia. Demanaren disciplina i fe en el comandament. «Qui es moga, no ix en la foto», va dir algú. I, ara, quan l´Executiva i el Secretari General han de donar alternatives a la crisi més greu d´Estat que mai no hem tingut, es reuneixen en una carta plena de deslleialtat, alineant-se amb la dreta sense cap pudor. Publiquen la carta en la premsa i tracten de desestabilitzar l´Executiva i el partit. Deslleials! Egoistes! Per molt menys expedientàveu companys i companyes quan éreu qui éreu. Assumiu el vostre temps i deixeu treballar en pau».