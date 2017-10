El Guerrer de Moixent arriba a Madrid

A partir de hui 10 d´octubre i fins el proper mes d´abril de 2018, algunes de les peces arqueològiques més emblemàtiques del Museu de Prehistòria de València es trobaran a Madrid, al Museo Arqueológico Nacional (MAN), formant part de l´exposició que commemora el 150 aniversari de la seua creació el 1867.

En efecte, el MAN celebra l´efemèride al llarg de 2017 i 2018 amb diferents esdeveniments i activitats entre les quals cal destacar l´exposició temporal que, amb el títol «El poder del pasado. 150 años de arqueología en España», planteja una revisió del desenvolupament de la disciplina arqueològica en Espanya, alhora que destaca les excepcionals troballes realitzades.

El Museu de Prehistòria de València, depenent de l´Àrea de Cultura de la Diputació, ha estat convidat a participar mitjançant la cessió, en préstec temporal, de diferents obres de la seua col·lecció permanent. Entre les quals destaca la figureta en bronze coneguda com el Guerrer de Moixent, de la Bastida de les Alcusses, i el Vas de la Dansa Guerrera del Tossal de Sant Miquel de Llíria, ambdues peces singulars de la cultura ibèrica; la plaqueta gravada en pedra calcària de la Cova del Parpalló de Gandia, amb representació d´una cérvola, del Paleolític superior; dos culleres d´os i un vas geminat amb decoració cardial de la Cova de l´Or de Beniarrés, entre les peces destacades del Neolític; tres-centes monedes d´or del tresor almoràvit del carrer Santa Elena de València, del segle XI; i, per a finalitzar, el conjunt de bronzes de Huerta de Arriba, Burgos, provinent d´una col·lecció adquirida pel Museu de Prehistòria de València el 1929. Potser, un dels museus de l´estat espanyol que ha contribuït de forma més generosa, quant a préstec d´obres es refereix, en el projecte del MAN per a la celebració del seu 150 aniversari.

I, com és habitual en aquestes mostres, una conservadora del Museu de Prehistòria s´ha traslladat al MAN per a exercir com a representant de la institució i vetlar per la correcta instal·lació de les peces arqueològiques cedides, supervisar els suports sobre els quals es presenten i comprovar les condicions de conservació de l´espai expositiu.

Atenent a l´interès de l´exposició, de la qual n´és comissari Gonzalo Ruiz Zapatero, catedràtic de Prehistòria de la Universidad Complutense de Madrid, l´exposició permet gaudir de la riquesa patrimonial d´un bon nombre de museus arqueològics de l´Estat espanyol, i contemplar així mateix les fotografies que acompanyen el recorregut expositiu, entre les quals també es troben una important aportació de l´arxiu fotogràfic del Servei d´Investigació Prehistòrica de la Diputació de València.