Emma Suárez rep el premi especial del Festival Antonio Ferrandis de Paterna

Com si es tractara dels premis Goya, Paterna ha estat omplint la seua «catifa roja» en les sales Kinépolis de personatges del món del cinema espanyol. Amb motiu del Festival de cinema Antonio Ferrandis, des del passat abril, diferents pel·lícules espanyoles amb vincles amb la Comunitat Valenciana han estat presentades a Paterna i directors, directores, actors, actrius i productors s'han donat cita en les sales de cinema paternense per a fer-ho.

Un aperitiu de la segona edició del festival, que comença el proper dilluns 16 d'octubre i durarà la setmana sencera, fins al diumenge 22 d'octubre. Amb una programació ben ampla, Paterna donarà la benvinguda a l'actriu madrilenya Emma Suárez que rebrà, el dissabte al Gran Teatre Antonio Ferrandis, el premi especial per la seua trajectòria.

La madrilenya, que guanyà el Goya a millor interpretació femenina de repartiment amb el llargmetratge ´La propera pell´ serà l'artista reconeguda enguany en aquesta segona edició en una jornada que acabarà amb la projecció de la pel·lícula d'Isaki Lacuesta i Isa Campo, protagonitzada per l'actor conegut pel seu paper a la sèrie «Polseres Vermelles», Àlex Monner i la mateixa Emma Suárez. L'alcalde del municipi, Juan Antonio Sagredo va presentar ahir el festival i va voler afegir que el premi a Suárez és «per la seua destacada carrera que li ha merescut tres Goyas l'últim per La propera pell d'Isa Campo i Isaki Lacuesta, que es projectarà per a donar per conclosa la gala oficial del festival». Al mateix temps, el primer edil no es va oblidar d'anunciar algunes novetats. En esta segona edició s'ha creat un concurs de curtmetratges amb dues seccions, una de ficció espanyola i una altra de joves realitzadors menors de 25 anys amb un premi de 1.500 euros per categoria.

En eixe sentit, l'alcalde ha destacat «l'èxit de participació per a una primera edició amb 214 treballs presentats per a la secció de ficció, 12 dels quals són de directors internacionals, i 9 en la categoria de jove realitzador», un fet que ja es considera tot un èxit en el seu primer any d'activitat. A més, durant el dia d'ahir es donà a conéixer el nom dels curtmetratges finalistes que s'exhibiran en Kinepolis Paterna el dijous 19 d'octubre a les 18 hores.

En la categoria de Ficció Espanyola els curtmetratges seleccionats han sigut Baraka de Nestor Ruiz, Bus Story de Jorge Yudice, Cuenta Conmigo de David Casademunt, El vestido de Javier Marco i The App de Julián Merino.

Per altra banda, els finalistes al premi al Jove Realitzador, són Abejas de Lucía Casañ, Amor de Dios de Jordi Núñez, BFF de Marta López, Paralysis de Alejandro Barvel i Picasso de Beatriz García.

El jurat encarregat de triar als guanyadors estarà format pel guionista valencià Rodolf Sirera com a president, l'actriu i directora de Paterna, Inma Sánchez, que ha participat en sèries com a «L'Alqueria Blanca» o «Amar es para siempre», i el també director i promotor valencià, Julio Marti.

Tot començarà el dilluns 16 amb la projecció d'un film molt «especial», tal com va dir ahir l'alcalde. La pel·lícula Brava serà l'encarregada d'inaugurar el festival a les 19:30 en el Gran Teatre. «Es tracta d'una estrena molt especial perquè la pel·lícula va ser rodada en llocs de Paterna coneguts per tots els veïns i veïnes» digué Sagredo, que també afirmà que la projecció comptarà amb la presència dels seus protagonistes Sergio Caballero i Alfred Pique. L'ajuntament ha agraït la col·laboració de Kinepolis Paterna amb el festival, «gràcies a la implicació, el Festival ha tingut continuïtat durant tot l'any, acollint preestrenes que han portat a la nostra ciutat a grans figures del cinema espanyol», va concloure l'alcalde.