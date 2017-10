Alaquàs celebra el XXIII cicle 'Concerts de tardor'

Alaquàs celebra un any més el tradicional cicle de Concerts de Tardor organitzat com cada any per l´Ajuntament amb motiu del 9 d´octubre. La música antiga i valenciana serà un cicle més la protagonista d´aquesta iniciativa cultural.

La primera actuació tindrà lloc el dissabte 14 d´octubre al Castell d´Alaquàs. Estarà protagonitzada per la Banda Simfònica de la Unió Musical d´Alaquàs, que actuarà acompanyada de Koncertband Life Marburg (Alemanya).

La segona actuació estarà a càrrec del Grup l´Olivar de la UMA i el Grupo de Coros y Danzas Ntra. Señora de Gracia de Mahora (Albacete) i tindrà lloc el diumenge 12 de novembre a les 12:00 hores al Castell.

L´homenatge a Ernes Lluch, inclós com sempre dins d´aquest cicle de Concerts tindrà lloc el dissabte 18 de novembre a les 19:30 hores al Castell. El divendres 24 de novembre a les 20:15 hores actuarà l´Orfeó Polifònic d´Alaquàs i, per tancar els actes, el Concert UMA Santa Cecília amb la participació de Joves Intèrprets de la UMA ens deleitarà a l´Auditori Nou el dissabte 25 de novembre a les 19:00 hores.