No sé si havia escrit que, durant l´estiu d´enguany, després d´un dia a Lille –la capital on es va estrenar l´himne de La Internacional, amb carrerons d´atractives tavernes que anomenen estaminets-, vaig arribar a Brussel·les.

I clar, les passejades per la Rue Neuve / Nieuwstraat fins a la Grand Place / Grotte Markt. Es veia molta policia. Per cert, parelles d´agents, l´un amb gorra roja i l´altre blava: ¿un francòfon i l´altre flamenc? I dinar una caçolada de musclos. I la parada davant el Meineken pis, i, passant per la Casa de Jacques Brel, l´arribada al Mont des Arts / Kunstberg, i els plaers inefables de la pintura de Magritte i el Museu de la Música... Amb un taxista africà, a l´Atomium i el divertit parc MiniEurope. Després, amb un taxista asiàtic, a casa de dos alts funcionaris de la Unió Europea –una morellana i un asturià-, on la tertúlia vespertina és plàcida i universal. Cristina i Miguel expliquen els acudits més curiosos sobre el fenomen anomenat Brexit, que entreté milers de savis negociadors en milers de discussions sobre els assumptes més inversemblants.

Es mostrava la capital d´Europa semblant a la de fa més de vint anys –que jo hi havia passat. S´hi parla ara menys, diria, el flamenc, i per cert, no t´hi trobaràs tres persones seguides pel carrer, ni dos barris contigus, que vinguen d´un mateix país. Però no ha deixat de ser nòrdica: en ple estiu, s´hi fa de nit més tard, i no hi mana el soroll. I, encara que no és la primera vegada, els països de Brussel·les, anomenats Bèlgica, portaven més de dos anys sense govern.

Qui m´havia de dir que, mentre escric la columna, una coalició de quatre partits de dretes ha aconseguit de formar un govern, i que el nou primer ministre, està jurant el càrrec, en francés, davant del Rei Felip. I que, mentrestant, el to be and no to be de Catalunya, el tràgic sainet, s´estava concitant confús, després d´un missatge emés d´un parell de quilòmetres de la mateixa Brussel·les, en nom de la Unió Europea. I qui m´havia de dir que, a la mateixa hora, el President de la Generalitat Valenciana, estava arribant a l´aeroport de Zaventem, per a posar en el mapa del Comité de les Regions d´Europa el corredor mediterrani, l´absència del qual té aïllat el País d´on arribava, i dividida Europa de sud a nord.