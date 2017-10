Dones de tot el món s'associen a Xàtiva

L´oficina pangea d´atenció a persones migrants, depenent de la Regidoria de Benestar Social de Xàtiva, ha impulsat la creació de l´Associació de Dones 5C per la Interculturalitat. És una associació formada per dones migrants procedents de Marroc, Colòmbia, Síria, Equador, Egipte, Anglaterra, Malàisia, República Dominicana i Rússia. Té un caràcter intercultural, internacional i interreligiós que ve donat per l´origen de les seues components. Naix independent i pretén treballar per a la integració de les cultures, lluitar contra l´aïllament, millorar les condicions de vida de les associades, per la igualtat i contra la violència de gènere. Segons la regidora Xelo Angulo, «la creació d´un espai propi facilitarà a les dones migrants una participació social que serà el camí per a una millor integració a la nostra ciutat».