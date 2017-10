La banda de la Associació Música Jove ofrece un concierto en la Mostra Viva del Mediterrani

La banda simfònica de l´Associació Música Jove (AMJ) de València oferirà diumenge a les 12 hores un concert en el claustre de la Nau de la Universitat de València. L´actuació s´emmarca en la programació de la Mostra Viva del Mediterrani que s´està celebrant a València des del passat 5 d´octubre. L´organització del certamen ha confiat en la formació que dirigix Enrique Barrachina per a la realització d´este concert que al costat d´altres actuacions musicals, conformen la Mostra de Música del Mediterrani.

Els músics de l´AMJ interpretaran un programa variat que inclourà el pasdoble Amic de l´italià Matteo Firmi, les bandes sonores de pel·lícules com Amarcord, Zorba el grec i La vaquilla i La mort roja, de Josep Ros, obra que interpretarà pròximament en el Certamen Autonòmic de Bandes de la Comunitat Valenciana. Per a l´entitat que presidix Samuel Gómez és «una satisfacció que hagen comptat amb nosaltres per a participar en esta Mostra ja que posa de manifest que som una entitat musical de referència a València, ciutat en la qual desenvolupem la nostra activitat artística i social des de fa quasi 25 anys».