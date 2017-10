Def con Dos i Soziedad Alkoholika, en un Festardor de Bétera multitudinari

La cinquena edició del festival Festardor va arrancar ahir a Bétera, on se celebrarà fins el proper 14 d´octubre, amb més de 7.000 entrades anticipades venudes. La nova ubicació se sitúa en un gran recinte de més de 10. 000 m2 disponibles per a la zona de concerts i compta amb dos escenaris principals, per on aniran passant un total de 36 bandes.

La trobada disposa, a més a més, d´una zona d´acampada molt pròxima al recinte de concerts i esta serà gratuïta d´ús exclussiu per als compradors d´entrades al festival.

El cartell de Festardor passa per bandes del rock nacional com Soziedad Alkoholika, Non Servium, Boikot, Narco, Riot Propaganda, Gatillazo, Desakato, Def Con Dos, Los De Marras, El Último Ke Zierre, Kop, Rat-Zinger, Ebri Knight, Gritando en Silencio, Poncho K, Sons Of Aguirre, Iratxo, Dakidarria, Vadebo, Pirat´s Sound Sistema, Prozak Soup, Funkiwis, Atupa, El Niño de la Hipoteca and Ferrán Exceso, Sva-Ters, La Desbandada, El Tio de la Careta, Pau Alabajos, Gatibu, Andreu Valor, Pupil-les, Tesa, Malonda, Subversa, Voltor i Deserie.

Per la seua banda, Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana ha informat que facilitarà l´accés i retorn com a mitjà de transport públic als assistents a este festival musical. Metrovalencia compta amb la parada de Horta Vella corresponent a la Línia 1 que unix Bétera amb Villanueva de Castellón i que està a prop al lloc en el qual tindrà lloc este esdeveniment.

Serveis de metro

Metrovalencia oferirà estos dies la seua programació de trens prevista i reforçarà el servei a primera hora del matí, iniciant així la circulació abans de l´habitual, per a facilitar el retorn del públic assistent durant les tres jornades de música anunciades. Els organitzadors han anunciat que disposaran d´un autobús per a acostar als usuaris del servei de metro al festival, des del propi baixador d´Horta Vella.