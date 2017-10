La III Mostra d'Arts Escèniques oferirà 46 espectacles de teatre i música en Castelló

La Mostra d´Arts Escèniques de Castelló arriba a la seua tercera edició amb la intenció d´omplir els carrers de teatre i música i amb la vocació de convertir-se en una referència en l´àmbit del teatre professional, no únicament de Castelló sinó de tota la Comunitat Valenciana. Des d´ahir fins al diumenge 15, els carrers i places de la ciutat seran escenari de 46 espectacles (11 teatrals i 35 musicals) amb l´eclecticisme com a principal característica, en un intent d´arribar a tot tipus de públic i sensibilitats. «Creiem que s´ha aconseguit dissenyar una programació amb un alt nivell de qualitat. Hem treballat amb molta il·lusió perquè la Mostra s´assenteix i pensem que les dates en les quals se celebra aquesta tercera edició poden ajudar al fet que siga un èxit de públic», assenyala la regidora de Cultura, Verònica Ruiz.

Les representacions teatrals s´escenificaran en la plaça de la Peixcateria, el Passadís dels Arts del Parc Ribalta i la plaça Hort dels Corders, a més d´en La Panderola, en el Grau. Quant als concerts, s´amplien a la plaça Major, la plaça de la Pau i la plaça del Real, el Teatre del Raval i els carrers Hernán Cortés, Cavallers i Rei en Jaume.

El plat fort de l´oferta musical serà l´actuació, en la plaça Major, de Kepa Junquera, consagrat intèrpret i cantant basc. Acompanyat del grup Sorginak, format per dones joves que canten, ballen i toquen tot tipus de percussions, presentarà l´espectacle ´Maletak´, que pretén ser un punt de trobada entre tradicions ancestrals, músiques de creació inspirades en els ritmes del món i l´energia del públic.

També hi haurà flamenc (Cositas Buenas), Dixieland amb Tomaccos, rock a càrrec de Kitai, el pop d´Odio París i altres gèneres representats per solistes i grups la majoria dels quals oferirà més d´un recital al llarg dels quatre dies de la Mostra. La província de Castelló estarà representada per la cantautora d´Almenara Eva Gómez i la banda Héctor Tirado & The Flatmates.

Pel que fa a l´apartat teatral, els espectadors que traguen el cap a la Mostra d´Arts Escèniques podran admirar el ´Malabar Xou´ d´Esceneoart, l´adaptació del clàssic ´Tirant lo Blanch´ a càrrec de La Inestable Companyia de Titelles, l´espectacle de dansa i teatre de carrer ´Volar´, de Pepa Cases, i dues obres aguerrides i reivindicatives sobre el poder i la capacitat de les dones com ´Féminas´ (Maracaibo Teatre) i ´Femmes´ (Hortzmuga Teatre).

´Flux´ (Zanguango Teatre), ´Olea´ (Visitants), ´Carbon Club´ (Marqueliñe) i ´Conquesta d´Amèrica´, de La Inestable Companyia de Titelles, que fa doblet en el festival, completen les representacions teatrals d´una iniciativa jove però cada vegada més rodada i atractiva.