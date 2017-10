La Nau inicia la temporada de teatre

L´Aula d´Arts Escèniques de la Universitat de València inicia la programació teatral a la Sala Matilde Salvador de La Nau amb 18 espectacles fins al pròxim mes desembre. Teatre universitari, espectacles de dansa, homenatges a través del teatre i propostes de companyies professionals es donen cita aquest primer trimestre.

La programació arranca el dilluns amb la Mostra de Teatre del Festival de Benvinguda de la Universitat de València, que acull el Centre Cultural La Nau del 16 al 23 d´octubre. Sis espectacles de diferents universitats conformen la programació d´aquest cicle organitzat per l´Aula i el Servei d´Informació i Dinamització (Sedi) de la Universitat de València.

L´obra amb la qual arranca el festival és «Guerra!», d´Albert Martínez Artero, una lectura dramatitzada del text guanyador de l´última edició dels Premis Universitat de València d´Escriptura de Creació.

En el cicle participen altres universitats com la Universitat Autònoma de Barcelona (dia 17), la Jaume I (dia 18), Col·lectiva Imaginària de la Universitat de València (dia 19), l´Escola Superior d´Art Dramàtic de Múrcia (dia 20), i la Universitat de Guadalajara de Mèxic, amb la qual conclou la Mostra de Teatre Universitari, el dilluns dia 23, amb un muntatge basat en la música més representativa de Mèxic i la seua cultura.



Memòria Històrica



D´altra banda, del 25 al 27 d´octubre, les companyies professionals de teatre tenen el seu espai a la Sala Matilde Salvador, a través del Cicle Memòria Històrica, organitzat pel Teatre Escalante-Diputació de València.

La programació comença el dia 25 amb «María la Javelina», per l´Hongaresa Companyia de Teatre, una obra on l´actriu Lola López dóna veu a una miliciana anarquista nascuda al Port de Sagunt i que l´any 1942 es va convertir en l´última dona afusellada pel franquisme.

Després d´aquest espectacle, «Las Madres Presas» (dia 26), dirigida i interpretada per Pilar Martínez, a través d´un text autobiogràfic de Manuela Ortega, que rememora la vida de dues dones empresonades durant la postguerra franquista, una d´elles la seua mare, que des de la presó van aconseguir unir als seus quinze fills per dirigir la seua educació.

Tanca aquest cicle el dia 27, «Miguel Hernández después del odio» de Crit Companyia de Teatre, un muntatge que planteja un recorregut per la vida i obra del poeta d´Oriola.

En el mes de novembre la programació de l´Aula combina espectacles de dansa, amb obres com «Sígueme», de la Companyia malArte (dia 8 i 9) i un espectacle de videodansa en el Col·legi Major Rector Peset (dia 29), amb espectacles-homenatges a l´autor teatral Carles Arniches i a la filòsofa María Zambrano.

El primer tindrà lloc els dies 15 i 16 d´octubre amb «El Método Górrizt. El musical», una versió de Juan Luis Mira, per Teada Teatre per a commemorar el 150 aniversari del naixement d´Arniches, a través d´una comèdia musical.

El segon, els dies 29 i 30 d´octubre, a càrrec de la companyia Nebel Teatre, que reconstruirà l´etapa de l´exili de Zambrano, una de les intel·lectuals més famoses del segle XX. També s´ha programat aquest mes un espectacle sobre la problemàtica social dels abusos sexuals a la infantesa: «No se lo digas a nadie», de Victoria Enguídanos (dies 22 i 23).



Estrena



Per a concloure la programació d´aquest primer trimestre, ASSAIG, Grup de Teatre de la Universitat de València estrena producció el mes de desembre. El dia 4, el grup teatral de la Universitat, dirigit per Pep Sanchis interpreta «Una duda razonable», basado en l´obra dramàtica Dotze homes sense pietat de l´autor nord-americà Reginald Rose.

Després de la presentació d´aquest nou espectacle s´han previst per a aquest mes dues produccions més: ´Como si el fuego no fuera contigo´, de Mafalda Bellido, per La Figuranta Teatre (dies 13 i 14) i NADAdora, per EnÁmbar Dansa, de Cristina M. Gómez (dies 20 i 21 de desembre).

Totes les obres comencen a les 19.30 hores i les entrades són a dos euros.



La programació



mostra de teatre universitari

«Guerra!» d´Albert Martínez Artero

Lectura dramatitzada del text guanyador de la XIV edició dels Premis Universitat de València d´Escriptura de Creació.

Dilluns 16-O

«De algún tiempo a esta parte» de Max Aub

Per Therkas Teatre Doctoral de la UAB.

Dimarts 17-O

«Granja» de Joan Comes

Per Aula de Teatre Carles Pons de la Universitat Jaume I.

Dimecres 18-O

«Sempre Calders» d´Ismael Sempere

Per Col·lectiva Imaginaria de la UV.

Dijous 19-O

«Al filo de la palabra de Miguel Hernández» coordina Paco Alberola

Per Escuela Superior de Arte Dramático de Murcia.

Divendres 20-O



«Música mexicana en movimiento rompiempo muros» de Patricia Aguirre

Per Grupo Representativo Danza Gineceo A.C: de la Universidad de Guadalajara.

Dilluns 23-O

cicle memòria històrica

«María la jabalína»

Per Hongaresa Companyia de Teatre

Dimecres 25-O

«Las madres presas»

Per Pilar Martínez

Dijous 26-O

«Miguel Hernández, después del odio»

Per Crit Companyia de Teatre

Divendres 27-O

«Sígueme»

Per Companyia malArte

Dimecres 8-N

«El método Górritz. El Musical»

De Carlos Arniches amb versió de Juan Luis Mira

Dimecres 15-N



«No se lo digas a nadie»

Per Victoria Enguídanos

Dimecres 22-N i dijous 23-N

«Zambra de la esperanza»

Per la companyia Nebel Teatro

Dimecres 29-N i dijous 30-N

«Raonable»

A partir de «12 Angry Men» de Reginald Rosse.

Per Assaig Grup de Teatre de la UV

Dilluns 4-D, dimarts 5-D i dijous 7-D

«Como si el fuego no fuera conmigo»

De Mafalda Belido.

Per La Figuranta Teatre

Dimecres 13-D i dijous 14-D

«NADAdora»

Per EnÀmbar Danza.

Direcció de Cristina M. Gómez

Dimecres 20-D i dijous 21-D