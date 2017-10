Benny Golson encapçala el cartell del VII Festival Internacional de Jazz del Jimmy Glass

El Jimmy Glass torna a apostar per portar a València als grans mites del jazz per al seu Festival Internacional de Jazz Contemporani. En aquesta setena edició, el club presenta al saxofonista Benny Golson, coetani de grans noms com John Coltrane, Dizzy Gillespie o Art Blakey i autor d'alguns dels standards més emblemàtics de la història del jazz modern.

Entre el 19 d'octubre i el 22 de novembre, el VII Festival Internacional de Jazz Contemporani del Jimmy Glass inclou, a més, en la seua secció oficial altres huit concerts de diferents estils, tendències i orígens. Músics procedents d'Estats Units, Mèxic, Europa, i diversos punts d'Espanya, inclosa la Comunitat Valenciana, presentaran a València l'actualitat internacional del jazz.

En la programació de la Secció Oficial figuren -a més del quartet de Benny Golson- el trio del guitarrista Gilad Hekselman -amb Rick Rosato i Jonathan Pinson- amb el saxofonista Mark Turner, el quartet de la gran cantant radicada a Nova York i d'origen mexicà Mags Herrera.