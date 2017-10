A la cuina i al plat, sobretot en valencià

El llibre «Amb molt de gust», editat per l´Ajuntament i l´Acadèmia Valenciana de la Llengua, amb la col·laboració del Museu Valencià d´Etnologia, recull un vocabulari en valencià (i amb imatges) de productes relacionats amb l´alimentació, amb la traducció de cada nom a sis idiomes més (castellà, anglés, francés, alemany, italià i portugués). L´exemplar, presentat hui amb motiu del Dia Internacional de l´Alimentació i com a preàmbul de la cimera d´alcaldes i alcaldesses que es reuniran a València del 19 al 21 d´octubre per a reflexionar sobre l´alimentació sostenible, també explica dos dels cultius tradicionals valencians, l´arròs i la xufa.

L´alcalde de València, Joan Ribó, acompanyat del regidor de Govern Interior, Sergi Campillo, i altres membres de l´equip de govern, ha presentat juntament amb el president de l´AVL, Ramon Ferrer, «esta guia que recupera i dignifica, al mateix temps que universalitza, el nom en valencià dels aliments». Així, segons ha explicat l´alcalde, este llibre contribuirà a la difusió de la forma valenciana de molts productes, amb l´objectiu de promocionar el valencià en un dels àmbits d´ús més quotidià.

Per la seua banda, el president de l´AVL ha afirmat que la designació de València com a Capital Mundial de l´Alimentació Sostenible «és un fet sociocultural d´especial rellevància no sols pel que significa de punt de trobada dels representants de les ciutats que han subscrit el Pacte de Milà, sinó també perquè exemplifica la voluntat d´esdevindre una ciutat més justa, solidària i compromesa».