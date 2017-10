Els gandians Zoo i Txarango, plats forts del Festivern de Cap d'Any

Ja es coneix el cartell del Festivern, que compleix tretze anys. Després d´alguns dies d´incògnita, des de que el passat 3 d´octubre l´organització anunciara a través de les xarxes socials que es donaria a conéixer «en una setmana», ahir, per eixa mateixa via, per fi es va fer pública la totalitat de grups que actuaran a la gran carpa que s´ubicarà, per setena vegada consecutiva, a la zona del Vergeret de Tavenes de la Valldigna.

El grup gandià Zoo encapçala un cartell en el que també hi ha formacions reconegudes com són Txarango, La M.O.D.A, Boikot i Xavi Sarrià (excantant d´Obrint Pas). A més d´altres com Pupil·les, Tardor, Lágrimas de Sangre, Sons of Aguirre, El Diluvi i Smoking Souls, entre mols més.

El quintet de rap electrònic que lidera Toni Sánchez Pardines, «Panxo», actuarà la mateixa Nit de Cap d´Any en la que serà una parada de la gira del seu segon disc, «Raval». El propi cantant, es mostrava ahir, en conversa amb Levante-EMV, entusiasmat davant esta cita. «El Festivern és casa nostra i serà la culminació d´un any frenètic de la gira de Raval».

Un altre dels plats forts de la Nit de Cap d´Any serà Txarango. Amb estos dos grups compartiran escenari Smoking Souls, Lágrimas de Sangre, Sara Lugo, Tardor, el Diluvi o Pupil·les, entre altres. Eixe mateix, dia, de vesprada, hi haurà a Tavernes un ´Vermut Musical´ amb l´actuació de Toni de l´Hostal y Bandits. En la jornada d´abans, el 30 de desembre, també a la carpa, els caps de cartell seran La M.O.D.A., Xavi Sarrià i Boikot. Eixa nit també estan programats els concerts de Sons of Aguirre, Gertrudis, Glaukoma, X Fanekaes, Sense Sal, Dakidarria o Candela Roots. Pels locals de Tavernes, de vesprada, hi haurà un «Correbars» amenitzat per La Trocamba Matanusca.

El dia 29 tindrà lloc la Festa de Benvinguda amb entrada lliure al recinte, on actuaran Eina, Huntza, Vadebo, Prozak Soup, Pepet i Marieta, Bacora, Charly Efe, Maldats, Radio Rude i Reacció. A la Casa de la Cultura, per la seua banda, està previst el concert d´Andreu Valor i Júlia.

Des de l´organització del festival, van destacar ahir que «la qualitat i diversitat d´estils marquen la tretzena edició d´un festival que renaix de les cendres el 29, 30 i 31 de desembre amb l´objectiu de botar foc als darrers dies de l´any i amb la voluntat de ser un punt de trobada per a milers de joves d´arreu el territori».

De forma paralèl·la als concerts, com cada any, s´han preparat una sèrie d´activitats complementàries entre les que destaquen un concurs de paelles, campionats de futbet, pilota i bàsquet, un Fòrum Social i la segona ´Entrada Festivernera´.

L´event s´instal·larà per setena vegada consecutiva a Tavernes de la Valldigna, a la comarca de la Safor, «una ciutat que acull als i les assistents amb el millor dels seus somriures, zona d´acampada gratuïta i un munt d´activitats culturals i esportives», van dir des del Festivern a través d´un comunicat.