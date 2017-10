Les Corts homenatgen Maria Cambrils i Sánchez-Cutillas en el Dia de les Escriptores

Per primera vegada, les portes del parlament valencià s´han obert de bat a bat per a celebrar el Dia de les Escriptores, una iniciativa que a terres valencianes es realitza des de l´any passat de la mà de l´associació Clásicas y Modernas. Enguany, esta efemèride ha servit per retre homenatge a Carmelina Sánchez-Cutillas i l´activista feminista del Cabanyal Maria Cambrils.

Amb una sala de l´Andana plena de gom a gom per escriptores, per activistes socials, per representants d´entitats culturals, de partits polítics i membres dels diferents grups parlamentaris, ha començat l´acte del Dia de les Escriptores amb les paraules del President de les Corts, Enric Morera, qui ha agraït a Clásicas y Modernas l´haver triat el parlament valencià com el lloc on fer la celebració d´enguany. Segons el president de les Corts, «hui ha estat un dia important, hem donat visibilitat a dones escriptores de la nostra terra, que no ho tingueren massa fàcil pel fet de ser dones i, en alguns casos, pel fet d´escriure en valencià, per això, des de les Corts ens hem sumat des del primer moment per ser un acte de justícia i un acte de difusió, per donar a conèixer a les nostres escriptores i transmetre eixe important llegat cultural a la nostra societat».

L´acte d´homenatge fet a l´Andana del Palau dels Borja ha consistit en lectures d´una selecció de textos de Carmelina Sánchez-Cutillas i de Maria Cambrils i Morera ha estat el primer en llegir un fragment de la carta apòcrifa de Sor Isabel de Villena, escrita a l´estil medieval per Sánchez-Cutillas.

Després del president de les Corts han desfilat pel faristol polítics i ex polítics, portaveus dels grups parlamentaris, escriptores, catedràtiques, editores, l´ex ministra Carme Alborch o la directora general d´Àpunt, Empar Marco, passant per càrrecs de la Conselleria de Cultura i Educació, fins finalitzar amb el president de la Generalitat, Ximo Puig, qui ha llegit un fragment de Maria Cambrils i també ha recitat uns versos de Sánchez-Cutillas al seu discurs per a defensar la lluita per la igualtat de les dones i els homes.

Després de l´acte, les convidades i els convidats han baixat al vestíbul del Palau dels Borja, on es troba instal·lada l´exposició «Nosaltres les escriptores. Valencianes en el temps», que s´inaugurà el passat dia 7 d´octubre a les Corts amb motiu de les portes obertes per a celebrar el 9 d´Octubre.