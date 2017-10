Escola Valenciana utilitza el còmic per a fomentar el seu voluntariat del valencià

El carrer del voluntariat pel valencià és el títol de la narració gràfica que ha presentat Escola Valenciana per a promoure la creació de nous parlants de valencià. Enguany, el Voluntariat pel Valencià, un projecte social «de gran acolliment» de l´entitat cívica i la seua federació d´entitats, ha recorregut a un còmic per a fer la seua campanya anual, que reclama la participació de voluntaris i aprenents i per a iniciar persones en un primer contacte amb la llengua pròpia, mitjançant la «conversa espontània i amigable, una hora a la setmana, durant 10 setmanes», explica el col·lectiu a través d´un comunicat.

El còmic, que es podrà vore en forma de suports publicitaris (mupis) en els carrers i places de les ciutats, ha sigut confeccionat per Escola Valenciana. L´il·lustrador Toni Cabo ha realitzat els dibuixos i el coordinador de Comunicació de l´entitat, Joan Cortés, ha redactat el guió dels diàlegs. Aquest projecte desitja trencar els formats habituals per a oferir «una microhistòria que reflectisca un trosset de realitat d´una societat valenciana ja xopada per la diversitat lingüística i cultural, que cerca canals per a establir ponts entre comunitats lingüístiques», ha expressat Joan Cortés.

D´esta manera, es pretén «promocionar el coneixement de l´entorn immediat i territorial, crear hàbits de tolerància i respecte davant esta policromia social i usar ressorts actius d´educació inclusiva per a construir una convivència alimentada pels valors democràtics», ha afegit.

Argument i personatges

L´argument de la història retrata un moment en el bar Orense, regentat per Lola, una gallega franca i simpàtica. En la terrassa, estan Fina i Manel, dos jubilats que dediquen part del seu temps lliure a participar com a voluntaris lingüístics. Justament, en l´establiment treballen dos dels seus aprenents, Amina i Mihai, la primera d´origen marroquí i ell procedent de Romania. Els dos ja s´han llançat a parlar en valencià. Per la seua banda, Xesco és el cuiner, un motorista enrotllat, i la resta dels personatges són pintors que estan fent una reforma pel barri. Des d´Escola subratllen la voluntat que el còmic es convertisca en un recurs didàctic que treballe la diversitat lingüística i cultural en els centres educatius.