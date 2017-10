L'associació Lo Rat Penat organitza un curs d'iniciació a la poesia tradicional valenciana

L´associació Lo Rat Penat ha organitzat un curs d´Iniciació a la Poesia Valenciana impartit pels poetes Joan Antoni Alapont i Rafael Melià amb l´objectiu de fer una introducció en este món, estudiant especialment la seua tècnica, recursos literaris i llicències poètiques amb la finalitat bàsica de contribuir a millorar la tècnica poètica a la vegada que aprofundix en les particularitats de les composicions poètiques valencianes.

El curs va dirigit, especialment, a aquelles persones que mostren un interés i sensibilitat per la literatura i especialment per l´art poètic i que desitgen millorar la seua tècnica. La poesia satírica valenciana és un gènere fonamental de la literatura valenciana que, de manera ininterrompuda, ve practicant-se des del Segle d´Or valencià fins a l´actualitat. En els nostres dies es vehicula especialment a través dels llibrets que contenen l´explicació versada de la falla (o la foguera) que es plantarà en la demarcació, així com en els cartells de crítica que expliquen les diferents escenes en el mateix cadafal. Se tracta d´un patrimoni cultural de primera magnitud, expressament arreplegat en l´expedient a través del qual la Unesco declarà a les falles Patrimoni Immaterial de la Humanitat, han explicat des de l´associació.

Es pretén que els assistents al curs adquirisquen un coneixement bàsic de la història, intencionalitat i format tradicional de l´explicació de la falla en el llibret, així com tècniques bàsiques que li permeten escriure, amb correcció lingüística, estilística i formal, composicions poètiques en clau satírica.