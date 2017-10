jotambé: la campanya a la xarxa contra l'abús sexual

#YoTambien #AMiTambien #MeToo #MoiAussi, #EuTambem #Jotambé... L'expressió ha donat la volta al món en múltiples idiomes en forma d'etiquetes en Twitter i altres xarxes socials, amb les quals centenars de milers de dones estan denunciant abusos sexuals. L'actriu nord-americana Alyssa Milano va publicar dissabte un missatge encoratjant a les dones víctimes d'assetjament sexual a donar el seu testimoni en la xarxa social utilitzant les paraules #MeToo en el context del cas Harvey Weinstein.

El famós productor de cinema és acusat de violació, abús o assetjament sexual per moltes actrius que han trencat el silenci sobre un comportament sostingut durant anys. «Si has sigut assetjada sexualment o abusada, escriu #metoo com a resposta a este ´tuit´», va dir des del seu compte l'actriu d´ ´Embrujadas´, que no es troba entre les desenes que han acusat al cèlebre productor. «Suggerit per un amic/a: Si totes les dones que han sigut assetjades o agredides sexualment escrigueren jo també en el seu estat (de les xarxes), podríem fer entendre a la gent la magnitud del problema».

Entre els centenars de milers de tuits que ha desencadenat la campanya, estan els de la cantant nord-americana Lady Gaga i el de l´exbecaria de la Casa Blanca Monica Lewinsky, qui va protagonitzar un escàndol sexual amb el llavors president Bill Clinton. La iniciativa ha trobat un fort ressò internacional entre les dones, tant anònimes com famoses, que en molts casos semblen parlar per primera vegada de la seua experiència en públic. A Gran Bretanya, l'etiqueta ha sigut utilitzada per la portaveu laborista Stella Creasy: «He sigut assetjada com milions de dones i xiquetes en el món. La vergonya està en els agressors, no en mi», va escriure el diumenge. A Tunísia, moltes dones van utilitzar el dilluns l'etiqueta, en àrab o altres llengües, per a descriure els incidents dels quals van ser víctimes en el carrer, en el treball o en el transport, o per a denunciar una «cultura de la violació».

A Egipte l'etiqueta també es va propagar ràpidament entre milers de dones compartint les seues experiències d'assetjament sexual, un flagel que afecta a una gran quantitat d'elles en el major país del món àrab. D'acord amb un estudi de l'ONU, el 99,3 % de les egípcies va afirmar en 2013 haver patit almenys una forma d'assetjament, i el 82,6% creu no estar segura en els carrers.

A França, una crida similar per a denunciar l'assetjament sexual en el treball també es va tornar viral en els últims dies en Twitter. Baix el hashtag #balancetonporc («denúncia al teu porc»), la periodista Sandra Muller va convidar a esmentar, «donant el nom i els detalls, a un acosador sexual que hages conegut en el teu treball». Moltes dones també han esmentat els assetjaments de la vida quotidiana, el contacte o grapeig en el transport, els abordatges en el carrer... L'actriu i directora italiana Àsia Argento, que va acusar a Weinstein de violar-la en 1997, va reprendre la nit del diumenge l'etiqueta #balancetonporc, llançant la seua versió anglesa: #denounceallpigs (denúncia a tots els porcs).

També va utilitzar #quellavoltache en italià per a acusar a «un gran director de Hollywood amb un complex de Napoleó» d'haver-la drogat per a després abusar d'ella quan tenia 26 anys i a «un director/actor italià» d'haver «tret el seu penis davant de mi quan jo tenia 16 anys». Llançat per la periodista italiana Julia Blasi #quellavoltache va donar lloc a una sèrie d'històries curtes i llargues, quasi sempre amb un nom, denunciant paraules esgarrifoses, gestos inadequats, abusos i violacions.