Novembre Negre premia l'actor Carlos Santos, Goya revelació

La 8a Mostra Novembre Negre ja té a punt la programació. El regidor de Joventut de l'Ajuntament de Sagunt, Guillermo Sampedro, amb el tècnic de Joventut, Miguel Angel Martín, Fran García, de l'associació cultural Philip & Sam i organitzadors del festival van presentar ahir una edició que ve carregada de contingut i visites il·lustres, a més de, com és habitual, molt de cinema, literatura, activitats per a xiquets i jóvens, gastronomia, música i exposicions en un festival per a tots els públics i de caràcter gratuït.

El divendres 10 de novembre se li farà lliurament del premi Novembre Negre de Cinema a l'actor Carlos Santos pel seu paper com a Luis Roldán en ´El hombre de las mil caras´, pel qual es va emportar el Goya a l'Actor Revelació. A més, el divendres 17 de novembre hi haurà una cita amb el novel·lista Juan Madrid, un conegut representant del gènere negre a Espanya, que assistirà per a arreplegar el seu premi Novembre Negre i a presentar la seua última novel·la, ´Perros que duermen´. Amb tots dos hi haurà una trobada i xarrada a la que estan tots convidats.

Un altre dels plats forts del festival enguany és l'apartat musical, que es consolida amb dos concerts, el de Maronda el dissabte 18 i el de Soledad Vélez el dissabte 25, que presentaran les seues noves propostes. El colofó del festival serà el lliurament de premis el diumenge 26 de novembre.

Des de la delegació recorden que continua obert el termini d'inscripció en el certamen internacional de curtmetratges fins a les 23.59 hores del pròxim 31 d'octubre. Segons explica el regidor de Joventut, Guillermo Sampedro, «anem creixent i consolidant un festival que es va fent lloc en el panorama nacional. Cerquem donar a conéixer el gènere negre entre tots els públics, tant infantil com a juvenil i adult, per açò hem programat activitats per a edats diferents. Com a novetat, a més, hem incorporat enguany el còmic, amb la presentació de l'última novel·la gràfica de Bartolomé Seguí que està ambientada en una de les novel·les de Vázquez Montalbán». A més, segons assenyala Sampedro, «enguany hem apostat principalment pel cinema, amb la projecció de 16 pel·lícules, però sense oblidar la resta d'aspectes del festival, com la part literària, amb la presència de Juan Madrid, possiblement l'autor més important de la novel·la negra espanyola».