Escena Erasmus s'obri al Mediterrani

El pròxim espectacle del projecte teatral de la Universitat de València, Escena Eramus, inclourà persones refugiades en el repartiment. Ahir es va celebrar al Centre Cultural La Nau una trobada entre els responsables d´aquest projecte per part de la Universitat de València, així com de la delegació de CEAR (la Comissió Espanyola d´Ajuda al Refugiat) a la Comunitat Valenciana, entitat amb la qual es va signar fa poc un conveni de col·laboració.

Aquesta activitat ha estat possible gràcies al fet que el projecte Escena Erasmus, amb seu a la Universitat de València i en què participen estudiants Erasmus, ha estat distingit en l´última convocatòria d´ajudes del programa Erasmus+ de la Unió Europea. Això permetrà a més que aquesta acció, Erasmus+ Scene Network, liderada des de València per la Fundació General de la Universitat de València, també es porte a cap a les universitats de Pàdua (Itàlia) i Marburg (Alemanya), sòcies del projecte.

A través d´aquesta col·laboració entre la Universitat de València i CEAR, un grup de persones refugiades formarà part del repartiment d´actors d´Escena Erasmus al llarg d´aquest curs acadèmic. A partir del novembre començarà el taller de formació actoral juntament amb els estudiants de la Universitat de València i els estudiants Erasmus seleccionats en aquesta convocatòria. El grup Escena Erasmus d´enguany culminarà la seua formació amb un espectacle final que serà representat en diferents llocs, entre els quals els de la Gira de les Petites Europes, que visitarà l´estiu que ve diverses localitats valencianes.

D´aquesta manera, gràcies a aquesta ajuda europea, el grup d´Escena Erasmus encara serà més divers enguany. Si fins ara conformaven el grup estudiants Erasmus i estudiants de la Universitat de València, ara se´ls uniran actors refugiats i immigrants. Tots aprendran idiomes, usant el teatre com a vehicle d´intercanvi. I aquesta acció no solament es farà a València sinó que es portarà a les seus d´Alemanya i Itàlia. A la reunió d´aquest matí han assistit el vicerector de Cultura i Igualtat de la Universitat de València, Antonio Ariño; el responsable de CEAR València, Jaume Durà; el gerent de la Fundació General de la Universitat de València, Cristóbal Suria; i dos dels coordinadors d´Escena Erasmus, Daniel Tormo i Anna Marí, de la companya valenciana de teatre CRIT.

Escena Erasmus va ser guardonada el 2011, l´any de la seua creació, amb el premi europeu Carlemany de la Joventut per fomentar el sentiment compartit d´identitat europea a través del teatre.

Escena Erasmus, a Pàdua

La concessió del projecte europeu Erasmus+ Scene Network, liderat des de València per la Fundació General de la Universitat de València, implica reunions entre els tres socis: la Universitat de Marburg, la Universitat de Pàdua i Escena Erasmus de la Universitat de València. Totes les seus aprofitaran aquest curs no solament el potencial creatiu de la comunitat Erasmus i dels estudiants locals sinó que, per primera vegada, incorporaran persones refugiades.

Els dies 23 i 24 d´octubre, l´equip coordinador de València viatjarà a Pàdua per preparar el curs acadèmic. S´abordaran assumptes de funcionament i gestió, a més de celebrar un dia de portes obertes per donar a conèixer el projecte teatral entre la comunitat universitària local. El mes de juliol passat es va fer una reunió a Marburg amb la mateixa finalitat. Cal destacar que Erasmus+ Scene Network va ser el projecte més ben puntuat de la UE de tots els que es van presentar a la convocatòria espanyola del 2016. La singularitat del projecte està en l´oportunitat de fomentar l´intercanvi internacional a través de les arts escèniques i la capacitat per exportar el model Escena Erasmus a uns altres països en els quals ja s´ha implantat.