Miguel Hernández reviu hui a la Sala Russafa

La Sala Russafa de València recorda a Miguel Hernández, en el 75 aniversari de la seua mort, amb Encuentro con Miguel Hernández, una peça que recorre la seua vida, de la mà de la companyia Guirigai. L'estrena va tindre lloc ahir, i hui els actors interpretaran l'obra de nou a partir de les 19 hores.

Set anys després de la seua estrena nacional i coincidint amb el 75 aniversari de la mort de l'escriptor, la companyia de Badajoz reprenen l'obra amb dramatúrgia d'Agustín Iglesias en què realitzen un homenatge a l'autor oriolà.

Prenent com a fil conductor 40 dels poemes d'Hernández, Magda García-Arenal, Raúl Rodríguez i Jesús Penyes van donant vida als múltiples «jo» de l'autor i recreen els seus 31 anys de vida, començant per la tranquil·la adolescència com a pastor a Oriola per a explicar el seu despertar literari i revolucionari, finalitzant amb el seu empresonament a Alacant, després de la seua implicació en la guerra civil espanyola. Una trajectòria vital en la qual es reflecteix també la d'altres integrants de la generació del 27, companys d'Hernández en molts moments.

A més, en el muntatge té una gran presencia l'espai sonor, amb músiques i sons evocadors, suggeridors i lluny del conformisme, seguint l'esperit dels joves intel·lectuals del moment, amb fragments tan variats com els poemes sonors per a orgue de Dimitri Shostakovich, el Fandango del Candil d'Enrique Granados o la Rhapsody in Blue de George Gershwin.

Avalada per l'«excel·lent» acolliment de públic i crítica, aquest espectacle permet descobrir la quotidianitat i potència d'una veu imprescindible en la literatura espanyola, destaca la sala en un comunicat.

Aquest cap de setmana, l'espai cultural continua el desenvolupament del seu VII Cicle companyies nacionals, que des del 6 d'octubre al 26 de novembre programa set espectacles, sis d'ells estrenes a la Comunitat i/o València, vinguts des de Sevilla, Zaragoza, Badajoz Madrid, Barcelona i Toledo.

El cicle continuarà la següent setmana amb l'estrena a la Comunitat de la sorprenent La Teatropedia, una comèdia amb tints absurds que recorre la història de la dramatúrgia nacional, amb els grans èxits d'Èsquil, Lope de Vega, Calderón, Zorrilla, Echegaray, Valle Inclán, Lorca o Raval.