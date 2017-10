Berberetxo i floricol

El passat dilluns, en el Saló de Cristall de l´Ajuntament de València, es va presentar el llibret Amb molt de gust, publicació editada per l´Acadèmia Valenciana de la Llengua i patrocinada, també, per l´Ajuntament capitalí i pel Museu Valencià d´Etnologia. L´acte de presentació va estar presidit pel president de l´AVL, Ramon Ferrer, i per l´alcalde de la ciutat, Joan Ribó. També hi van assistir les acadèmiques Immaculada Cerdà i Verònica Cantó, així com el president d´Escola Valenciana, Vicent Moreno, i una bona representació de regidors de la corporació municipal de València. Es tracta d´un vocabulari visual que conté el nom i les imatges de vora 200 productes de fruites i verdures, de llegums i cereals, d´embotit i carn, de peix i marisc, d´espècies i herbes aromàtiques i d´altres productes, en valencià i en altres sis idiomes (castellà, anglés, francés, alemany, italià i portugués). La publicació també arreplega dos articles sobre els conreus tradicionals de l´arròs i la xufa. Tot fet amb molt de gust, amb motiu de la designació de València com a Capital Mundial de l´Alimentació Sostenible 2017. La majoria dels noms de productes continguts en eixa publicació són d´ús normal entre els que parlem esta llengua, però sobre alguns cal insistir en la seua denominació valenciana, perquè van sent substituïts, en l´ús oral, per formes i noms prestats innecessàriament de les denominacions de la llengua de ponent, que, com eixe vent, asseca moltes coses ben nostrades.

Entre els productes relacionats en Amb molt de gust, hi ha alguns dels quals tractava la setmana passada en esta secció, com el lluç i el llobarro, que van perdent força en favor de les castellanes «merluza» i «lubina». Un nom que em cridà l´atenció, positivament, recollit en l´esmentada publicació, és «berberetxo», que el Diccionari normatiu valencià, de l´Acadèmia Valenciana de la Llengua, ja havia inclòs en les seues pàgines. Fins que la institució lingüística valenciana no ha arreplegat eixa paraula i li ha donat carta de naturalesa normativa, calia escriure «escopinya», «escopinya de gallet» o «catxel». Tenia l´estigma de barbarisme, però a vore qui s´atrevia a demanar escopinyes com a aperitiu. Josep Lacreu, en l´article «Una de berberetxos», publicat en el seu blog, Pren la paraula, contingut en el web de Levante-EMV, argumenta amb precisió la necessitat de l´ús normatiu del «berberetxo», sense descartar les altres denominacions. Però la veritat és que designar un producte tan menjívol i saborós amb el nom de «escopinyes» no sona massa bé. I que un restaurant oferisca un producte amb eixe nom no deu ser massa bon negoci. Però mentres les escopinyes i els catxels van prenent força, si ens agraden els berberetxos, demanem-los amb eixe nom, que de segur que ens els serviran sense cap error.

Una altra denominació, en este cas, de verdura que arreplega, molt encertadament, Amb molt de gust, és «floricol», paraula viva, però marginada per l´uniformisme en favor de «coliflor», usada en el català oriental i única forma del castellà. Però d´eixa paraula i «pedrapiquer/picapedrer» en parlarem la pròxima setmana.